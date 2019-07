23. Juli 2019, 18:28 Uhr Christof Wackernagel RAF statt Hollywood

Christof Wackernagel war ein bekannter Schauspieler, dann wurde er Terrorist. Er saß zehn Jahre im Gefängnis, lebte später in Mali und versuchte dort, Vollkornbrot zu verkaufen. Heute sagt er: "Gewalt ist nicht der Weg".

Von Gerhard Fischer

Mutter Beimer war neulich sauer auf Christof Wackernagel. Nicht auf Wackernagel selbst, sondern auf den Mann, den er in der "Lindenstraße" spielte: auf Wilfried, einen Guru, der Mutter Beimers Freundin Anna offenbar zu nahekam - und das kurze Zeit nach dem Tod von Annas Mann. Das war Mutter Beimer dann doch zu früh.

