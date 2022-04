Von Oliver Hochkeppel, München

"Dahaam" heißt das neue Programm von Christof Spörk, das, nach einer Stream-Premiere in der Lach- und Schießgesellschaft, jetzt im Lustspielhaus erst richtig das Licht der Welt erblickte. Die Frage, wo man zuhause ist, ist bei einem wie ihm alles andere als banal. Schon geografisch: Der Steirer lebt nach Zwischenstopps in Wien, Valladolid und Santiago de Chile inzwischen mit seiner kubanischen Frau im Südburgenland (was alles ins Programm einfließt). Und künstlerisch erst recht nicht, hat Spörk doch nicht nur Politikwissenschaft, Englisch und Spanisch studiert (und dann auch kurz als Journalist für das Magazin Profil gearbeitet), sondern auch noch Jazzgesang. Er ist obendrein ein begnadeter Klarinettist, Akkordeonist und Pianist. Und hat all das seit 1991 im Musikkabarett-Quartett Die Landstreich, seit 2002 in der Charts-stürmenden Spaßband Global Kryner und seit 2011 in Soloprogrammen zusammengepackt.

Trotz früherer hochkarätiger Auszeichnungen wirkt Spörk freilich erst jetzt richtig angekommen. Was zum einen an seiner Münchner Regisseurin Gabi Rothmüller liegen könnte, die ihm eine gewisse Zerstreutheit ausgetrieben hat. Und am kongenialen Begleiter Alberto Lovison, einem italienischen, wegen des Studiums in Graz beheimateten Perkussionisten, den Spörk quasi in der Pizzeria rekrutiert hat und der nun als sein perfekter Buddy mit instrumentaler Klasse und einem natürlichen komischen Talent bezauberte.

Das ergab dann musikalisch wie sprachlich virtuose, brüllkomische "Mainstream-untaugliche Männergesangsvereinslieder" wie über die Internet-Datenschutzverordnung mit dem schönen Call-Response-Refrain "Ich stimme zu". Slapstick-Sachen wie den Klagegang eines Mäh-Roboters. Ein frappantes Outing als Choleriker. Eine ironische Hymne an die kommende neue Freiheit nach chinesischem Sozialkonto-Muster. Und, und, und. Man kann sich danach nur wünschen, dass Spörk nach längerer Pause jetzt auch wieder auf Münchner Bühnen "dahaam" ist.