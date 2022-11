Es war bei Christl Sittenauer nicht gerade das perfekte Timing für den Wechsel vom Improtheater zum Kabarett, als Mitglied des neuen Ensembles der Lach- und Schießgesellschaft: Kaum war das Programm fertig, kam Corona. Schon die Premiere wurde zur ewigen Hängepartie, inzwischen ist man zwar des Öfteren mit großem Erfolg aufgetreten - und wird dies im Dezember im heimischen "Laden" auch wieder tun -, doch à la longue hatte Sittenauer weit mehr Freizeit als gewollt und erhofft. Also schrieb sie, von den Zeitläuften auf sich geworfen und getriggert von frauenfeindlichen Ausfällen von Schopenhauer oder dem eigenen Sohn, flugs ihr erstes Soloprogramm: "Frauen sind keine Menschen". Und entwirft ein feinfühliges und spitzfindiges Auf und Ab der Missverständnisse und Ungleichheiten zwischen Wissenschaft, gegenderten Kinderbüchern und Normpersonen. Die Premiere am Dienstag im Vereinsheim ist bereits ausverkauft, doch am 18. und 19. geht es damit im Heppel & Ettlich weiter.

Christl Sittenauer, Di., 8. Nov., 19.30 Uhr, Vereinsheim, Occamstr. 8; Fr. und Sa., 18. und 19. Nov., 20 Uhr, Heppel & Ettlich, Feilitzschstraße 12, Tel. 18 11 63