Dass Christl Sittenauer beim Treffen in einem Café im Uni-Viertel recht entspannt über ihre Karriere als Kabarettistin redet, mag auch daran liegen, dass sie mit einem Rollkoffer erscheint: Gleich danach geht es weiter, an den Waginger See, wo die urlaubende Familie wartet. Ihre Eltern haben dort seit jeher einen Wohnwagen auf einem Campingplatz stehen. Aber die Gelassenheit rührt wohl auch daher, dass Sittenauer schon bei ihrem Einstieg ins Kabarett so ziemlich alle Widrigkeiten erlebt hat, die man sich vorstellen kann.