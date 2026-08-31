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Kabarettistin Christl Sittenauer„Im Fernsehen siehst du immer die Gleichen – und die anderen kämpfen“

Lesezeit: 4 Min.

Ganz entspannt, trotz oder gerade wegen ihrer parallel laufenden Lebensbereiche: Kabarettistin Christl Sittenauer.
Ganz entspannt, trotz oder gerade wegen ihrer parallel laufenden Lebensbereiche: Kabarettistin Christl Sittenauer.
Oliver Hochkeppel

Auch im Kabarett hat es der Nachwuchs schwer wie lange nicht. Christl Sittenauer, die zur Corona-Zeit in die Szene rutschte, meistert ihre Bühnenkarriere trotzdem – dank eines Doppellebens.

Von Oliver Hochkeppel

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Dass Christl Sittenauer beim Treffen in einem Café im Uni-Viertel recht entspannt über ihre Karriere als Kabarettistin redet, mag auch daran liegen, dass sie mit einem Rollkoffer erscheint: Gleich danach geht es weiter, an den Waginger See, wo die urlaubende Familie wartet. Ihre Eltern haben dort seit jeher einen Wohnwagen auf einem Campingplatz stehen. Aber die Gelassenheit rührt wohl auch daher, dass Sittenauer schon bei ihrem Einstieg ins Kabarett so ziemlich alle Widrigkeiten erlebt hat, die man sich vorstellen kann.

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