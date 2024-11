Wenn der neue Christbaum vor dem Rathaus erstrahlt, dann ist das zugleich der offizielle Beginn des Christkindlmarkts am Marienplatz. Und wie beim Oktoberfest kommt die Ehre, den Startschuss zu geben, dem Oberbürgermeister zuteil: Am Montagabend um 17 Uhr knipste schließlich Dieter Reiter (SPD) die Beleuchtung am Baum das erste Mal an – und der Glühwein durfte auch offiziell fließen.