Von Julian Raff

Selbst der eine oder andere Weihnachtsmuffel sieht der kommenden Christkindlmarkt-Saison warmen Herzens entgegen, markiert sie doch hoffentlich das Ende der Corona-Tristesse. In Sendling, vor allem im dortigen Bezirksausschuss, hält sich die Vorfreude aber in Grenzen: Nachdem der Weihnachtsmarkt am Harras in den vergangenen Jahren aus diversen Gründen zum Ganzjahres-Politikum geworden war, spricht sich das Gremium heuer einstimmig gegen die Veranstaltung aus und beteiligt sich logischerweise auch nicht mehr mit einem eigenen Stand.

Seit der Premiere am neu gestalteten Harras vor neun Jahren hatte der Markt, nicht nur bei den Lokalpolitikern, immer wieder Kritik hervorgerufen, sei es wegen eines teils minderwertigen Warenangebots, chaotischer, stolperträchtiger Verkabelung oder wegen einer Musikbeschallung, die mancher eher auf dem Oktoberfest vermutet hätte. Mit dem bisher letzten Markt vor der Corona-Pause 2019 zeigten sich die Sendlinger und ihr BA nach einem Veranstalterwechsel dann einigermaßen zufrieden - auch wenn der neue Ausrichter, die Bayern-Markt GmbH, erklärt hatte, man würde den Markt künftig am liebsten ausschließlich von eigenen Partnern beschicken lassen. Dies hätte das Aus für einige beliebte Angebote wie einen großen Südtiroler Stand bedeutet.

Theoretisch hätten die betroffenen Marktleute zwar auch am 2022er-Markt teilnehmen können, allerdings verlangt der Betreiber von externen Bewerbern nach BA-Information rund das Dreifache der bisherigen Gebühr und hat damit seinen Wunsch de facto durchgesetzt. Aus BA-Sicht ein eklatanter Wettbewerbsverstoß zu Lasten der Vielfalt. Das Kreisverwaltungsreferat wird die Veranstaltung dennoch genehmigen, da das Konzept nicht gegen Sicherheit und Gewerberecht verstoße. Der BA möchte sich nun an Stadtrat und OB wenden und dort in Sachen Weihnachts- und anderer Märkte ein echtes Entscheidungsrecht für sich und die 24 anderen Stadtteilgremien durchsetzen. Außerdem sollte das Referat für Arbeit und Wirtschaft ins Genehmigungsverfahren eingebunden werden.