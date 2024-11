Größtenteils mit dem bewährten Konzept der vergangenen Jahre gehen Polizei und Kreisverwaltungsreferat (KVR) in die Christkindlmarkt-Saison in der Münchner Innenstadt, die in diesen Tagen beginnt oder schon begonnen hat. Größte Änderung ist die Einführung eines Verbots von Messern und anderen gefährlichen Gegenständen, das die Polizei durch Taschen- und Personenkontrollen überwachen will. Sollten dabei verbotene Gegenstände gefunden werden, können diese eingezogen und Platzverweise gegen die Besitzer verhängt werden.