Ohne Weihnachtsmärkte wollte in den vergangenen zwei Wintern keine rechte Adventsstimmung aufkommen. Umso schöner ist es, dass sie nun wieder stattfinden. Ob traditionell, märchenhaft oder schrill: Ein Überblick über die schönsten in München.

Von Ariane Witzig und Magdalena Zumbusch

Der Prächtige

Detailansicht öffnen Traditionsmarkt mit Wurzeln im 14. Jahrhundert: Vor der imposanten Kulisse des neugotischen Rathauses besticht die weihnachtliche Budenstadt mit viel Auswahl und einem großen Kripperlmarkt. (Foto: Heinz Gebhardt/imago images/Heinz Gebhardt)

Er ist der Hingucker am Platz. Lange war spekuliert worden, ob der Baum vor dem Rathaus in diesem Winter weihnachtlich beleuchtet werden soll oder nicht. Doch nun steht er da und strahlt - diesmal allerdings mit energiesparenden Led-Lichtern und verkürzter Beleuchtungszeit bis 22 Uhr. Die Stände davor sind aufgebaut und warten auf die Gäste, die auf dem Traditionsmarkt mit Wurzeln im 14. Jahrhundert wieder fündig werden können bei Christbaumschmuck, Spielzeug, Kunsthandwerk und weihnachtlichen Leckereien. Auch der große Kripperlmarkt ist hier zu Hause, nur wenige Schritte entfernt vom Alten Peter. Zehn Stände bieten ausschließlich Krippen, Krippenfiguren und Zubehör an. Fast jedes Standl hat auch ein besonderes Angebot im Sortiment: Von der großen Prunkkrippe bis zur Mini-Variante. Gruseliger, aber völlig harmloser Höhepunkt ist der traditionelle Krampuslauf. Der alte Brauch geht auf die Figuren des Bischofs Nikolaus und seines Begleiters Krampus zurück. Die erste Münchner Krampusgruppe "Sparifankerl Pass" will am 11. Dezember wieder die Besucher in den Marktgassen und der Fußgängerzone erschrecken. ari

Christkindlmarkt am Marienplatz, Mo., 21. Nov. bis Sa., 24. Dez., Mo. - Sa., 10 - 21 Uhr, So., 10 - 20 Uhr, Heiligabend 10 - 14 Uhr, muenchen.de/veranstaltungen/muenchner-christkindlmarkt

Ein ganzes Dorf

Detailansicht öffnen Geschützt vor kaltem Wind liegt das Weihnachtsdorf im größten Innenhof des Münchner Stadtschlosses, der Residenz. (Foto: Florian Peljak)

Im Innenhof der Residenz, fast abgeschottet vom Trubel der Innenstadt, verbirgt sich einer der schönsten Christkindlmärkte. Hier wurde ein komplettes Bauerndorf gebaut mit einer kleinen Kapelle, die unter dem Glockenturm eine lebensgroße Krippe beherbergt. An den Almhütten mit Steindekor und echten Schindeldächern demonstrieren Handwerker traditionelle Handwerkskunst, für die Kinder gibt es dienstags und freitags ab 14 Uhr Kasperletheater, und in der Mitte des Kaiserhofes auf einer runden Bühne wird täglich ab 15.30 Uhr Livemusik gespielt. Ein besonderes Highlight ist die 14 Meter hohe Weihnachtspyramide mit beweglichen Weihnachtsfiguren. ari

Weihnachtsdorf, Kaiserhof der Residenz, bis Do., 22. Dez., tägl. 11 - 21 Uhr (So., 20. Nov. geschlossen), dasweihnachtsdorf.de

Rund ums Tor

Detailansicht öffnen Klein, aber fein: Auf dem Markt am Sendlinger Tor findet man Waren aus aller Welt, von Krippen aus Peru bis zu Handgefertigtem aus Filz. (Foto: Catherina Hess)

In den Anlagen vor dem Sendlinger Tor soll bereits 1886 ein sogenannter Christmarkt stattgefunden haben. Mehr als hundert Jahre später wird mit einem kleinen und feinen Christkindlmarkt an diese Tradition angeknüpft. Das Sendlinger Tor, eines der verbliebenen drei Stadttore der einstigen Münchner Stadtbefestigung, lädt nun auch wieder zum kurzen Bummeln ein, denn der Weihnachtsmarkt dort gehört zu den kleinsten in München. Kaufen und bewundern kann man Waren aus aller Welt wie Krippen aus Tirol und Peru, extravagante Christbaumkugeln oder handgefertigte Filzpantoffeln. ari

Christkindlmarkt am Sendlinger Tor, Mo., 21. Nov. bis Fr., 23. Dez., tägl. 10.30 - 21.30 Uhr, Sendlinger-Tor-Platz, sendlingertor.com

Wie im Mittelalter

Detailansicht öffnen Er ist der neue Star auf dem Mittelaltermarkt: Aus dem neuen Trichterhalsbecher, gefertigt nach einer Vorlage der Archäologischen Staatssammlung, wird weißer Glühwein getrunken. (Foto: Archäologische Staatssammlung)

Wer seine Rüstungssammlung komplettieren will, wird auf dem Mittelaltermarkt am Wittelsbacher Platz ebenso fündig wie Fans von finnischen Jagdmessern. Unbedingt probieren sollten Besucher Met, Spanferkel und die Kellerspieße, die mit verschiedenen Fleischsorten angeboten werden. Der Clou dieses Jahr sind die neuen Glühweinbecher. Die Archäologische Staatssammlung hat die Vorlage für die sogenannten Trichterhalsbecher geliefert, also Becher mit eiförmigem Bauch und trichterförmigem Hals. Diese Becher aus geflämmtem Steinzeug wurden ab dem 14. Jahrhundert rund um Siegburg im Rheinland hergestellt, wo der geeignete Ton dafür zu finden war. Auch ohne Glasur bleiben die Gefäße dicht und nehmen nicht den Geschmack dessen an, was darin aufbewahrt wird. Also perfekt für den weißen Glühwein "Scarlet". ari

Mittelaltermarkt am Wittelsbacher Platz, Mo., 21. Nov., Eröffnung 17 Uhr, bis Fr., 23. Dez., tägl. 11 - 21 Uhr, Brienner Straße, mittelaltermarkt-muenchen.de

Der Nachhaltige

Detailansicht öffnen Feuertheater, Zauberwald und vier Eisstockbahnen, auf denen sich Sportliche austoben können - Tollwood mit seinem vielfältigen Ständen ist immer etwas Besonderes. (Foto: Robert Haas)

Das Tollwood-Winterfestival auf der Theresienwiese besticht durch spannende Lichteffekte: Feuershows und die angeleuchtete Skulptur eines geflügelten Pegasus, aus vielen kleinen Spiegel-Mosaikstückchen gebaut, schaffen Atmosphäre. Mit Licht-Reflexionen spielt auch der Tollwood-Christbaum: Ein tannenförmiges, mit Diskokugeln behängtes Gebilde vom Münchner Künstler Torsten Mühlbach. Weitere Künstler ergänzen die Winterlandschaft. Man wäre eigentlich schon gut beschäftigt damit, hier einfach nur herumzuschauen. Wer friert, kann aber auch aktiv werden auf vier klimafreundlich betriebenen Eisstockbahnen. Oder shoppen: Ein "Markt der Ideen" bietet Produkte aus aller Welt. Und auch die Bio-Gastronomie lässt mit indischem Street Food, tibetischen Teigtaschen und Tajines über den Tellerrand blicken. mvz

Tollwood "Winterfestival", Do., 24. Nov. bis Fr., 23. Dez., Mo. - Fr. 14 - 24 Uhr, Sa./So. 11 - 24 Uhr, Theresienwiese, tollwood.de

Bowle zur Ausstellung

Detailansicht öffnen Hier dreht sich alles um die Feuerzangenbowle: Am Isartor steht ein riesiger Kessel, in dem 9000 Liter heißer Punsch dampfen. (Foto: Stephan Rumpf)

Der Ort lässt auch dann heimelige Stimmung aufkommen, wenn in den Straßen der Altstadt die vorweihnachtliche Einkaufshölle ausgebrochen ist: Versteckt im Isartor liegt die Münchner Feuerzangenbowle. Die Mauern sind gelblich-orange angestrahlt, und in dem Kessel befinden sich 9000 Liter Feuerzangenbowle, ein heißer Punsch aus Rotwein, Rum und Zucker. Parallel zum Christkindlmarkt findet im Durchgang jedes Jahr eine Ausstellung statt. "Da bin i dahoam - da kim i her" beschäftigt sich mit dem Thema Migration und der Frage nach Herkunft und Heimat. Gut zu wissen: Die Stände haben auch an Silvester offen, bis 3 Uhr morgens wird hier das neue Jahr begrüßt. ari

Münchner Feuerzangenbowle, Mo., 21. Nov. bis So., 8. Jan., tägl. 11 - 22 Uhr, Heiligabend 11-14 Uhr, Silvester 11 - 3 Uhr, weihnachtsmarkt-deutschland.de

Der Künstlerische

Detailansicht öffnen Hier gibt es ein Kunstzelt, einen Skulpturenpfad und Installationen: Der festlich beleuchtete Schwabinger Weihnachtsmarkt an der Münchner Freiheit. (Foto: Florian Peljak)

Einer der Schönsten, der Weihnachtsmarkt am Chinesischen Turm, muss dieses Jahr wegen Umbauarbeiten leider ausfallen. Dafür gibt es zum Trost ganz in der Nähe des Englischen Gartens immerhin noch den Schwabinger Weihnachtsmarkt an der Münchner Freiheit. Er gilt als der künstlerische unter den Christkindlmärkten, denn die Grenze zwischen Kunst und Kunsthandwerk ist hier fließend. Etwa 80 Stände bieten ihre liebevoll gestalteten Werke an. Zum Beginn kommt Stadtprominenz: Edith von Welser-Ude und ihr Mann Christian Ude eröffnen den Markt mit den Künstlern, begleitet vom Ismaninger Blechbläser Ensemble. Um 20.30 Uhr gibt es eine Vernissage im Kunstzelt, zur Eröffnung spielt das Duo The Cupcakes. Vom 25. November an kann man dann hier bei Musik, Glühwein, Schlemmerständen und Kunst ausgiebig feiern. ari

Schwabinger Weihnachtsmarkt, Fr., 25. Nov., Eröffnung 18 Uhr, bis Sa., 24. Dez., Mo. - Fr., 12 - 20.30 Uhr, Sa./So., 11 - 20.30 Uhr, Heiligabend 11 - 14 Uhr, schwabingerweihnachtsmarkt.de

Weihnachtshafen

Detailansicht öffnen Der ausrangierte Ausflugsdampfer "Alte Utting" bietet in der Vorweihnachtszeit Geschenkstände und Glühwein bei Musik an. (Foto: Robert Haas)

Weihnachten auf einem alten Dampfschiff der bayerischen Seenflotte, obendrauf noch ein Schuss Nomadenkultur mit Jurte - diesen Mix bietet der Weihnachtsmarkt auf der Alten Utting, dem zur Bar umfunktionierten Schiff in Sendling. Für die "Sternenflotte" wird's mit viel Extra-Beleuchtung und diversen Feuerstellen gemütlich. An den ausgewählten Ständen lassen sich Geschenke um einiges angenehmer finden als in der vollen Innenstadt. Handgemachte Seifen und Edel-Naturkosmetika verkauft etwa Ecopia, ein Nachhaltigkeitsprojekt, das in Äthiopien produziert. Leinen-Vielweg-Beutel, Hundeaccessoires, Makramee: Wer Handgemachtes verschenken will, könnte hier fündig werden. mvz

Sternenflotte, Mi., 23. Nov. - Fr., 23.Dez., Mo. - Fr., 16 - 22 Uhr, Sa./So. 12 - 22 Uhr, Alte Utting, Lagerhausstraße 15, alte-utting.de

Mondscheinexpress

Detailansicht öffnen Hier gibt es auch nachts viel zu erleben: das Winterfestival "Mondscheinexpress" am Bahnwärter Thiel. (Foto: Fabian Christ)

Im Mondscheinexpress, so der wieder sprechende Name des im letzten Jahr noch als "Dampfkessel Dagmar" bekannten Christkindlmarkts des Bahnwärter Thiels, gibt es auch nachts viel zu erleben. Neben den Weihnachtsständen verkaufen Künstler, die Ateliers auf dem Gelände haben, ihre Arbeiten. Tanya Koch ihre Keramik in Erdtönen oder der Grafikdesigner Simon Marchner seine Siebdrucke: Mit seinen klaren, oft mit Schatten und Licht spielenden Drucken fängt er die Stimmung besonderer Landschaften und Stadtbilder ein. Der Hagebutte- und der &Töchter-Verlag verkaufen Bücher. Musik gibt es abends in den Räumen des Nachtclubs, dem Herzstück des Bahnwärter-Thiel-Geländes. Von Stand-up-Comedy über Jazz-Abende bis zu Hip-Hop-Nächten dürfte da für jeden Geschmack etwas dabei sein. mvz

Winterfestival am Bahnwärter Thiel, Mi., 23. Nov. bis 23. Dez., Mo. - Fr., 16 - 22 Uhr, Sa./So. 14 - 22 Uhr, Tumblingerstraße, bahnwaerterthiel.de/mondscheinexpress

Der Märchenhafte

Detailansicht öffnen Neben den Ständen ist beim Märchenbazar viel Programm geboten: Verschiedene Shows lassen Jahrmarkt-Nostalgie aufkommen. (Foto: oh)

In die Schausteller-Welt vergangener Zeiten versetzt der "Märchenbazar"-Markt. Jahrmarktbuden, Zirkuszelte und Filmkulissen, von den Machern des Bazars über die Zeit zusammengetragen, sind für die Adventszeit aufgebaut und weihnachtlich geschmückt. Neben Ständen ist viel Programm geboten: An einem Tauschladen können Besucher mitgebrachte Gegenstände dalassen und anderen Krimskrams mitnehmen. Feuer- und Stelzen-Shows, Lesungen oder auch eine Kostümbox gibt es, an der sich verkleidet und die Kostümierung fotografisch festgehalten werden kann. Wer sich auf weihnachtliche Besinnlichkeit noch einstimmen muss, kann bei der "Cacao Zeremonie" für 20 Euro mit einem heißen Roh-Kakao-Getränk, "elektronischen Klängen und vibrierenden Menschen" eine kleine Seelenreise unternehmen. mvz

Märchenbazar, Do., 24. Nov. - Do. 29. Dez., Mo. - Do., 16 - 23 Uhr, Fr.,16 - 24 Uhr, Sa., 12 - 24 Uhr, So., 11 - 21 Uhr, Olympiapark Süd, maerchenbazar.de

Bunt und queer

Detailansicht öffnen Travestieshows und spontane Auftritte manches Stars sind die Markenzeichen des "Pink Christmas" am Stephansplatz im Glockenbachviertel. (Foto: Stefanie Preuin)

Auf dem kleinen Stephansplatz neben dem Alten Südlichen Friedhof im Glockenbachviertel bringt sich traditionell Münchens schwul-lesbische Community mit Anwohnern und hin und wieder auch prominenten Gästen in Adventsstimmung. In Rosa-Lila-Tönen angeleuchtet, hat der Pink Christmas Markt seine ganz eigene Stimmung. Abends treten Travestiekünstler auf, auch Münchner Stars wie der Eurovision-Song-Contest-Gewinner Johnny Logan und Schlagerstar Patrick Lindner lassen sich hier immer wieder blicken und bringen eine Gesangseinlage. Wer sich extravagant warmtrinken will, kann statt auf den üblichen Glühwein auf heißen Caipirinha und die Prosecco-Bar zurückgreifen. mvz

Pink Christmas, Mo., 21. Nov. bis Fr., 23. Dez., Mo. - Fr. 16 - 22 Uhr, Sa./So. 14 - 22 Uhr, Stephansplatz, pink-christmas.de

Der Romantische

Detailansicht öffnen Der Glühweinstand am Haidhauser Weihnachtsmarkt ist ein beliebter Treff nach Feierabend - da kann es schon mal eng zugehen. (Foto: Catherina Hess)

Er ist der vielleicht beschaulichste Weihnachtsmarkt der Stadt, und das seit mehr als 40 Jahren. Wenn die Holzhäuschen adrett in zwei Kreisen um den Brunnen angeordnet sind und sich mit den Menschen aus dem Viertel füllen, dann entsteht hier auf dem Weißenburger Platz eine wunderbar entspannte Atmosphäre mit einer Speckhütt'n, an der zu geräuchertem Speck und Käse auf dem Holzbrett Rotwein aus Tirol serviert wird, dem kleinen Bierstand, der sein "Christmator-Bier" ausschenkt, Kasperletheater am Nachmittag und Blechblasmusikern am Abend. Kleiner Tipp: Den vielleicht besten Glühwein gibt's am Marktrand im Suppenbistro "Spoon up". ari

Haidhauser Weihnachtsmarkt, Di., 22. Nov. bis Sa., 24. Dez., So. - Mi., 11 - 20.30 Uhr, Do. - Sa., 11 - 21 Uhr, Heiligabend 10 - 14 Uhr, Weißenburger Platz, haidhauser-weihnachtsmarkt.de

Wasser und Licht

Ein verträumter Ort inmitten des Westparks, der besonders hübsch ist, wenn sich die Lichter im Mollsee spiegeln: Fernab vom vorweihnachtlichen Großstadttrubel ist der Markt am Café Gans am Wasser wirklich eine kleine Oase. "Winterzauber" heißt der kleine Markt denn auch. Leider wird er nur jeweils an den Wochenenden von Freitag bis Sonntag aufgebaut. An den Ständen findet man Kunsthandwerk und Leckereien, Glühwein und frische Tees wärmen von innen, Feuerschalen von außen. Im kleinen Stallzelt wird live Musik gespielt, und auch für Kinder gibt es Programm.

Winterzauber Gans am Wasser, Fr., 25. Nov. bis So., 18. Dez., Fr. - So., Fr., 16 - 22 Uhr, Sa., 12 - 22 Uhr, So., 11 - 21 Uhr, Westpark, gansamwasser.de