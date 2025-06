Die Münchner Schriftstellerin Christine Wunnike wird für ihr Lebenswerk mit dem vom Freistaat Bayern verliehenen Jean-Paul-Preis 2025 ausgezeichnet. „Christine Wunnicke ist keine Stimme unter vielen – sie ist eine Stimme für sich“, lobt Kunstminister Markus Blume: „Die Ausnahmeschriftstellerin hat ein ganz eigenes Format des Miniaturromans entwickelt, in dem sie oft entlegene historische Stoffe verarbeitet. Ihre Werke sind kurz in der Form, aber groß in der Wirkung – eine Stimme, die bleibt.“