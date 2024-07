Farb-Kreationen begleiten Christine Heinrich seit Kindesbeinen. Schon beim Experimentieren im Kinderzimmer mit dem Chemiekasten hat sie am liebsten bunte Flüssigkeiten im Reagenzglas zusammengeschüttet, später Farbspiele mit dem Fotoapparat eingefangen und dann lieber echte Farbe auf die Leinwand gebracht. Die Autodidaktin hat in vielen Sommerakademien und Workshops bei nationalen und internationalen Künstlern gelernt und ist seit bald 20 Jahren als Künstlerin in verschiedensten Atelierhäusern dieser Stadt aktiv. Als Kultur-Promoterin unterstützt sie auch diverse Kabarett-, Musikbühnen und Künstler in München und Bayern. Am Samstag, 3. und Sonntag, 4. August öffnet sie die Türen zu ihrem Atelier im Fat Cat im Gasteig.