"Da passiert was am Kopf"

Christine Halbig war mal Krankenpflegerin, inzwischen macht sie Hüte. Einige Kunden, die in ihr Geschäft in der Theatinerstraße kommen, erleben eine Verwandlung - die kann manchmal lebensverändernd sein.

Von Julia Schriever

Wenn Christine Halbig vor einer großen Entscheidung steht und nicht weiterweiß, dann stellt sie sich vor, sie wäre 80 Jahre alt. Sie säße als schicke Lady in einem Café und hätte immer einen klugen Rat. "Mach es einfach. Was soll schon passieren?", wäre so einer. Meistens hält sich Christine Halbig dann daran. Sie will die alte Lady ja nicht enttäuschen. So kommt es, dass Christine Halbig, die ursprünglich OP-Pflegerin ist, jetzt ihr eigenes Hutgeschäft in der Münchner Theatinerstraße hat.