Einmal im Leben auf dem Oktoberfest arbeiten, das war ihr Traum. Und seitdem sich Christine Fragner diesen Traum zum ersten Mal erfüllt hat, lebt sie ihn jedes Jahr aufs Neue. Dieses Jahr wird sie nun zum siebten Mal in Kufflers Weinzelt arbeiten. Dafür nimmt sich Fragner Urlaub von ihrem Gastrojob in Oberösterreich.

Als sie sich zum ersten Mal in München auf Wohnungssuche machte, bekam ihr Traum jedoch kurzzeitig Risse. Fragner landete mit vier anderen Leuten eingepfercht in einer WG, die zwar in Laufnähe zur Wiesn war, aber ohne Privatsphäre. "Ich hatte keinen sicheren Platz, wo ich mein Bargeld unterbringen konnte, das war kein gutes Gefühl." Abgesehen davon: "1000 Euro für 16 Mal schlafen!" Aber sie war froh, überhaupt eine Bleibe zu haben. Ein Kollege in der Weinzelt Box erklärte ihr später, dass das an Wucher grenze. "Die Wiesnbedienungen helfen sich untereinander mit der Wohnungssuche."

Mittlerweile hat die 28-Jährige das perfekte Arrangement für sich gefunden: Sie schläft in einer WG in Hauptbahnhofnähe. Die beiden Bewohner ziehen zur Wiesnzeit in eines der Schlafzimmer und überlassen ihr das andere, "menschlich passt das einfach". 450 Euro zahlt sie, und sie kann von der Festwiese zu Fuß nach Hause laufen. Den Weg teilt sie sich mit Kollegen und muss spätnachts mit gefülltem Geldbeutel nicht alleine gehen. Erst war Christine Fragner erstaunt, das Menschen bereitwillig ihr Zuhause an Leute vermieten, die sie gar nicht persönlich kennen. "Aber ich bin dankbar, dass die Münchner so offen sind", sagt sie. "Sonst hätte ich keine Wohnmöglichkeit."