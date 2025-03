Die Kabarettistin Christine Eixenberger freut sich in der Woche von 10. bis 16. März auf ihre Auftritte in Bayern, den Starkbieranstich auf dem Nockherberg und einen Flohmarktbummel.

Christine Eixenberger hat sich schon viele Rollen zu eigen gemacht, nicht zuletzt die eigene: Als Grundschullehrerin wechselte sie einst ins Bühnenfach und legte gleich eine Fernseh-Karriere als Feuerwehrfrau hinterher. Für die ZDF-Serie „Marie fängt Feuer“, die von 13. März an mit vier neuen Folgen immer donnerstags um 20.15 Uhr wieder startet, steht sie seit Jahren vor der Kamera. Ihre komödiantische Kernkompetenz zeigt die Schlierseerin aber vor allem live: Für ihre facettenreiche Komik wurde sie unter anderem mit dem Bayerischen Kabarettpreis ausgezeichnet. Nun ist sie mit einem neuen Programm auf der Bühne zu sehen: In ihrem fünften Solo „Volle Kontrolle“ stellt sie sich den Herausforderungen moderner Paarbeziehungen in turbulenten Zeiten. Am Freitag, 14. März im Seeforum Rottach-Egern und am 21. März in München im Lustspielhaus.