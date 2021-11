Der norwegische Pianist und Komponist Christian Wallumröd arbeitet seit seinem Studium Anfang der Neunzigerjahre in Trondheim bevorzugt mit eigenen Projekten an der Schnittstelle zwischen Jazz und Moderner Musik. Früh fand er dabei zum Münchner ecm-Label, und schon wegen der fünf dort erschienenen Alben ist sein Christian Wallumröd Ensemble wohl seine bekannteste Formation. Im Schwere Reiter stellt er das neue, nun beim Label Hubro erschienene, von Stockhausens oder Cages "Musique concrète" der Fünfzigerjahre inspirierte Album "Many" vor.

Christian Wallumröd Ensemble, Mo., 22. Nov., 20 Uhr, Schwere Reiter, Dachauerstr. 114a