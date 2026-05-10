„Gott“ steht in Neonbuchstaben auf der Bühne. Gott muss hier beide Augen zudrücken beim Konzert von Christian Steiffen. Obwohl der nicht mal seinen lästerlichen Song „Die faule Sau“ spielt, in dem sich der Sänger über die Wege des Herrn auslässt: „Ich glaube, Gott ist Atheist / Denn so verhält sich doch kein Christ.“ Vielleicht ist Gott auch gnädig, immer noch dankbar für Steiffens Auftritt beim Katholikentag 1997. Von Zeit zu Zeit schlüpft der Musiker immer noch in die Rolle des Elvis-haften Gospel-Predigers Reverend Hardy Hardon. Wobei Hardon auf Deutsch auch nichts anderes bedeutet als sein anderes Pseudonym, also: steifes Glied. Ach, Gott.

Jedenfalls präsentiert sich der Osnabrücker Musiker und Schauspieler – Absolvent der New Yorker Lee Strasberg Theatre School, bekannt vor allem von mehreren Auftritten in den Eberhofer-Krimis, etwa mit seinem Signature-Song „Sexualverkehr“ oder in „Leberkäsjunkie“ als Therapeut für Sexsüchtige – Hardy Schwetter einmal mehr als musizierender Heiland Christian Steiffen. Als „Gott of Schlager“. Seine Jünger in der ausverkauften Tonhalle spielen die Anbetung nur zu gerne mit, schmeißen sich in Kluft: Der Anblick der vielen Rüschenhemden ist nichts für Sahnetortenallergiker. Dazu Vokuhila-Perücken und Prilblumenkleider. Es ist eine Zeitreise in die Party- und Folterkeller der Nation. Möglicherweise verkennen viele hier im Wiesnzelt-Dunst den Ernst der Lage. Steiffen nimmt das in Kauf.

Anders als der andere große Schlagerparodist des Landes, Dieter Thomas Kuhn, spielt er spielt nicht nach. Er singt fast nur eigene Lieder, die seinem Schlagertrauma und seinem Maestro Martin Schmeing, genannt „Das Original Haseland Orchester“, entsprungen sind. Auf der „Ich komme!“-Tour sind sie nicht zu zweit, sondern in Deluxe-Besetzung da: mit der Opernsängerin Eva Schneidereit, der wuchtigen Originalstimme aus „Du und ich (das geht eigentlich nicht)“, mit der Chansonniere Isabella Rapp, dem Saxofonisten Tommy Schmeller und dem „Gottesgeiger“ (und Physik-Doktoranden) So-Kummeth Sin, der sich furios durch das brunftige, Dschinghis Khan-hafte „In Budapest beim Schützenfest 1810“ fidelt.

„Ich weiß, ihr seid in erster Linie hier wegen meiner Arbeit als politischer Liedermacher“, kokettiert Steiffen, zweimal gescheiterter Oberbürgermeisterkandidat von Osnabrück. Tatsächlich hat der „Arbeiter der Liebe“ was zu sagen, selbst in recht versauten Texten: In „Dicke Eier“ geht's um Demut, in „Schöne Menschen“ um das Hässliche am Schönheitswahn, in „Ich hab' die ganze Nacht von mir geträumt“ um Liebe zum Nächsten, nämlich zu sich selbst. Und „Ja ja die Punkmusik“ ist nicht nur ein Abgesang auf Spießer und Nazis (Steiffen fordert bei „Er hasste die braune Pest“ Jubel ein), sondern auch ein Glaubensbekenntnis, wenn er am Ende vier Strophen lang Anarcho-Idole von Sexpistolss über Neurotic Arseholes bis Wasted Youth herunterbetet.

So möge man hingehen, sagt er, und verkünden: „Uns ist ein Steiffen erschienen!“ Die Christianisierung Bayerns jedenfalls schreitet unaufhaltsam voran.