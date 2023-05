Interview von Franziska Langhammer, Ebersberg

Er hätte nicht schlafen können, wenn er es nicht geschrieben hätte, sagt Christian Springer über sein neues Buch - doch letztlich habe er während des Schreibens ebenfalls wenig geschlafen. Schon seit Langem setzt sich der 59-jährige Kabarettist mit seinem Verein "Orienthelfer" für humanitäre Belange ein. Derzeit, erzählt Springer nebenbei, lerne er Ukrainisch. In "Ich und der Russe" nimmt er den Krieg in den Fokus und arbeitet sich an Putin ab. Am Donnerstag, 18. Mai, stellt er das neue Buch im Alten Kino Ebersberg vor.