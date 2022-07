Erst ließ er als Begleiter von Cracks wie Ben Williams oder Christian McBride aufhorchen, seit sieben, acht Jahren ist der amerikanische Jazzpianist Christian Sands endgültig eine Titelfigur. Der 33-Jährige hat sich das lange erarbeitet: Mit vier Jahren begann er Klavier zu spielen, mit fünf schrieb er erste kleine Kompositionen, mit zwölf nahm er das erste Album auf, mit 13 kam er in die Obhut von Billy Taylor, bald danach ging es an die Manhattan School of Music. Von da an spielte er mit allen Größen der New Yorker Szene, wurde mit 23 "Steinway Artist" und für seine bislang acht Alben mit diversen Auszeichnungen und Grammy-Nominierungen dekoriert. Mit atemberaubender Technik und furiosem Tempo zaubert er, bevorzugt im Trio, opulente, swingende Legierungen aus der halben Jazzgeschichte in den Raum. In der Unterfahrt diesmal mit Yasushi Nakamura am Bass und Ryan Sands am Schlagzeug.

Christian Sands Trio, Do., 21. Juli, 20.30 Uhr, Unterfahrt, Einsteinstr. 42, Tel. 448 27 94