Kritik von Oliver Hochkeppel, Unterföhring

Wie es zu erwarten war, lieferte Christian McBride am Samstag beim Internationalen Jazz-Weekend Unterföhring ein Konzert ab, mit dem man gewissermaßen das Abitur der modernen amerikanischen Jazzschule besteht. Der mit acht Grammys dekorierte New Yorker Bassist, der mit über 200 Einspielungen allein als Sideman langsam auf Ron Carters Spuren wandelt und inzwischen als Dozent weitergibt, was er sich bei Größen wie Wynton Marsalis, Joshua Redman oder Brad Mehldau angeeignete, kam mit seinem seit genau zwei Jahren bestehenden Quintett Ursa Major. Vier der besten jungen US-Jazzer hat McBride da um sich versammelt: die Saxofonistin Nicole Glover, den Pianisten Nike King, den Gitarristen Eli Perlman und die Schlagzeugerin Savannah Harris.