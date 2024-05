Er war Jack The Ripper, Macbeth und nun also Bill Gates. In dem ziemlich abgedrehten Musical „Very Rich Angels“, das am Freitag, 7. Juni, an den Kammerspielen Premiere hat, spielt er den amerikanischen Multimilliardär, der sich mit Elon Musk und Mark Zuckerberg in einem American Diner trifft und beschließt, mit den beiden gemeinsam auf den Mars zu fliegen. Der satirische Musik-Trip über die Träume der Superreichen von Madame Nielsen und Christian Lollike ist eines der vielen Stücke, in denen der Schauspieler seine Vielseitigkeit beweist. Seit 2011 gehört er schon zum Kammerspiele-Ensemble, steht aber nebenbei auch für Filmrollen vor der Kamera und ist Hörspiele-Sprecher.