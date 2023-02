Von Philipp Crone

Christian Pfeil kommt mit dem Klapprad, nicht so wie seine Bühnenfigur, die er kommenden Freitag beim Derblecken auf dem Nockherberg spielt, Christian Lindner, der fährt Porsche. Pfeil ist Schauspieler und Kino-Betreiber (Arena, Monopol, Rio).

SZ: Herr Pfeil, Sie spielen Theater und in Filmen. Zu welcher Kategorie gehört das Singspiel?

Christian Pfeil: Das Singspiel ist eine Mischung. Und ein total ausgereiftes Produkt. Und dazu dieser tolle riesige Aufwand, allein die Zahl der Musiker auf der Bühne. Beim normalen Theater musst du immer nachdenken, ob man das noch machen kann und dafür noch eine Kleinstförderung bekommt. Hier wird es einfach gemacht. Weil einer sagt: Wäre jetzt geil so. Und trotzdem verwirklicht sich da keiner?

Was meinen Sie mit verwirklichen?

Damit meine ich zum Beispiel 80 Prozent aller Debüt-Filme im Kino, alles Selbstverwirklichung. Das nehme ich auch niemandem übel, das bekommen die jungen Menschen ja so beigebracht.

Geht's genauer?

Jeder Debütregisseur muss immer zeigen, dass er Tatort kann, Werbung kann und hochkünstlerisches Arteprodukt kann. Das Singspiel ist auch hochkünstlerisch, aber auch ein ganz klares Produkt, bei dem keiner der Darsteller nachweisen muss, dass er auch Shakespeare spielen kann.

Weil die Rollen klar sind. Wo liegt denn dann die Kunst beim Singspiel?

Ich habe ja nicht die sympathischste Figur. Und ich muss mir trotzdem überlegen: Was ist das für ein Typ? Der ist in unserem Stück ja Dingen ausgesetzt, die in seinem Politiker-Alltag nicht vorkommen. Ich muss mich dem Lindner nähern, weil ich den ja mögen muss. Sonst kann ich ihn nicht gut spielen.

Was reizt Sie am meisten?

Das Ensemble, das ist einfach toll. Das ist natürlich jetzt langweilig. Beim Film ist es ja meistens so: Wenn man berichten kann, wie wunderbar die Atmosphäre am Set war, ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass der Film scheiße ist. Weil dann alles ganz selbst bestätigend ist.

Während jetzt bei den Proben gerade...

... sind wir permanent im Austausch darüber: Können wir den Witz machen oder nicht?

Auch das ist die Kunst, bei jedem Gag die Hürde des Gerade-noch-Sagbaren nicht zu reißen.

Exakt. Aber wenn du sie reißt, ist alles im Eimer. Da reicht ein falscher Satz.

Ist das Ganze jetzt mehr Theater oder Fernsehen?

Theater, das aber gleich aufgezeichnet wird. Man muss die Kameras immer mitdenken.

Wie geht das?

Wenn es zum Beispiel eine Gruppenszene gibt, bei der alle eine riesige Reaktion auf den Hauptprotagonisten spielen, auf dem gerade die Kamera ganz nah ist, funktioniert das im TV-Bild nicht. Das bekommt der Fernsehzuschauer nicht mit. Der bemerkt nur eine riesige Unruhe. Wir müssen schlicht auch wissen, wann es keinen Sinn hat, sich einen Wolf zu spielen als dritter Baum von links.

Das ganze hat ja Bierzelt-Atmosphäre, sind Sie darauf vorbereitet?

Die Kollegen erzählen mir natürlich schon, wie sich das von einem normalen Theaterauftritt unterscheidet. Zum Beispiel bei den Pointen. Du musst damit rechnen, dass an Stellen, wo du Lacher erwartest, doch keine kommen. Und andersrum.

Wie macht sich der neue Söder-Darsteller Thomas Unger?

Anders als Stephan Zinner, der hat das ja fast allein über reines Selbstbewusstsein gerockt. Unger aber macht das auf seine Art so toll, dass es mich schon ein paar Mal vor Lachen zerlegt hat.

Detailansicht öffnen Thomas Unger spielt Markus Söder. (Foto: Angelika Warmuth/dpa)

Und wie ist das bei der realen Ausgabe Ihrer Figur? Wie würden Sie den Finanzminister beschreiben?

Er hat ja leider keinen Dialekt, was es für mich schwerer macht, aber einen Habitus. Und das ist schon interessant: Lindner ist ein großer, intelligenter und gut aussehender Mann. Aber er bedient sich trotzdem so vieler geborgter Gesten wie jemand, der immer in der letzten Reihe in der Schule sitzt, aber beim Klassenkasper nicht dabei ist, weil ihm der Humor fehlt. Der sich immer wieder in den Vordergrund spielen muss damit, einfach nur dagegen zu sein.

Detailansicht öffnen Christian Lindner. (Foto: SAMUEL RAJKUMAR/REUTERS)

Wunderbare Bühnenfigur, oder?

Absolut! Ich brauche nur darauf warten, etwas tun zu können, was aus aller Harmonie herausbricht. Also stören. Ich muss den anderen eigentlich immer nur ein Bein stellen.