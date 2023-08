Finanzminister Christian Lindner hat in dieser Woche in München dem Deutschen Jagd- und Fischereimuseum einen Besuch abgestattet. Wie er sich dabei als echter Waidmann erwies.

Von Susanne Hermanski

Die Nachricht hatte was: Christian Lindner kommt ins Jagd- und Fischereimuseum! Nein, natürlich nicht als Exponat. Er wird in Berlin ja noch gebraucht, auch wenn sich so manche in der Koalition Restitutionsforderungen im Zweifelsfall wohl verkneifen würden. Lindner, der Finanzminister, kam auf kurzfristig anberaumte Stippvisite, ohnehin auf großer Runde durch München, in der Mission Landtagswahlkampfhilfe für die FDP.