Von Philipp Crone

Christian Lindner setzt sich an den Tisch, stellt seine Kaffee-Tasse ab und klemmt beide Daumen an die Hosenträger seines Blaumanns. Christian Lindner im Blaumann? Genau. Der Christian Lindner, der seit vielen Jahren in Haidhausen als Heizungsinstallateur arbeitet und nun seit einigen Tagen die erste Stufe der Internetberühmtheit erklommen hat, unfreiwillig, wie so viele. Als sein Politiker-Double den Job des Finanzministers verlor, waren Witz und Häme selbstverständlich wie immer sofort im Netz zu finden. Und in den sozialen Netzwerken begann ein Post zu trenden, bei dem jemand Lindners Münchner Transporter mit dem Schriftzug „Christian Lindner Heizung, Lüftung, Sanitär“ postete und dazuschrieb: „Das ging aber schnell.“ Das mit dem neuen Job des Ministers.