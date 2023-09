"Die Liebe Gottes, für die wir stehen, die will hinaus in die Welt": Christian Kopp, der im November die Nachfolge von Heinrich Bedford-Strohm antritt.

Von René Hofmann

Mit welch unterschiedlichen Aufgaben und Charakteren so ein Regionalbischof doch zu tun hat. Da gibt es beispielsweise den Euphoriker, der einfach alle toll findet und vorantreiben will, den Verunsicherten, der alles in Frage stellt, und den Pedanten, der zum Abschied nach der Entpflichtung sagt: "Genau genommen waren es ja nur vier Jahre. Und zwei davon war Corona."

Das überzeichnende Rollenspiel der Dekaninnen und Dekane des Kirchenkreises München und Oberbayern war die launige Klimax der Abschiedsfeier für Regionalbischof Christian Kopp, 58, am Donnerstagabend auf dem Gastronomie-Schiff "Alte Utting". Kopp geht nicht ganz von Bord, er wechselt lediglich das Deck. Am 1. November tritt er die Nachfolge von Heinrich Bedford-Strohm, 63, als Landesbischof der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (ELKB) an.

"Hingehen machen" (nach dem Matthäus-Evangelium 28, 19: "So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker"): Unter diesem Motto stand nicht nur die Einladung, es war auch auf ein Banner geprägt, das vor dem kleinen Zirkuszelt hing, in dem die Entpflichtung von Oberkirchenrat Stefan Reimers vollzogen wurde - gleich neben einer Discokugel. Ein kirchliches Zeremoniell in ungewöhnlicher Umgebung, mitten im Leben, wie Reimers betonte.

Hingehen und machen bedeuteten für Kopp, den versierten Coach und Organisationsentwickler, immer auch zusammen hingehen und zusammen machen, betonte nicht nur Reimers. Auch Annekathrin Preidel, Präsidentin der Landessynode der ELKB, lobte Kopp dafür, Weihbischof Wolfgang Bischof als Repräsentant der Erzdiözese München und Freising und Apostolos Alamoussis für die griechisch-orthodoxe Metropolie taten es ebenfalls. Und von Susanne Breit-Keßler - einst die erste Frau in Bayern, die ein bischöfliches Amt bekleidete - kam kein Widerspruch.

Dass Kopp nicht nur eigenes Sendungsbewusstsein hat, spiegelt auch sein Instagram-Account. Der heißt "Leuchten lassen". Und auf diesem ist zu sehen, wie er sich auf den Verabschiedungstermin vorbereitete: unter anderem mit einer dreitägigen Alpenüberquerung auf dem Mountainbike (ohne Elektro-Unterstützung). Es ist davon auszugehen, dass er auch in der neuen Aufgabe einiges angehen will. "Die Liebe Gottes, für die wir stehen, die will hinaus in die Welt", rief er den rund hundert geladenen Gästen als knappe Botschaft zu.

Das Amt des Regionalbischofs übernimmt ab November Thomas Prieto Peral, 57. Er konnte bei der Gelegenheit schon mal sehen, welche Aufgaben und Charaktere dann auf ihn warten.