Von Gerhard Fischer, München

Christian K. Schaeffer steht im Garten des Franziskaner in Trudering. Das Wetter ist schlecht, aber er will nicht reingehen, noch nicht. Er nimmt sein Handy aus der Jackentasche und zeigt Bilder des Stammtischs, der bei warmen Temperaturen hier steht. Er habe ihn selbst angefertigt, sagt Schaeffer, und er habe "Do sitzen de de do ollawei sitzn" draufgeschrieben. Im Sommer ist er Dauergast im Franziskaner, und er nimmt sich, mit seinem Stammtisch, ganz selbstverständlich den Raum dafür. "Auf Verlangen frei zu machen." Das hat er auch noch auf den Tisch geschrieben.