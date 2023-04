Von Gerhard Fischer, München

Christian K. Schaeffer steht im Garten des Franziskaner in Trudering. Das Wetter ist schlecht, aber er will nicht reingehen, noch nicht. Er nimmt sein Handy aus der Jackentasche und zeigt Bilder des Stammtischs, der bei warmen Temperaturen hier steht. Er habe ihn selbst angefertigt, sagt Schaeffer, und er habe "Do sitzen de de do ollawei sitzn" draufgeschrieben. Im Sommer ist er Dauergast im Franziskaner, und er nimmt sich, mit seinem Stammtisch, ganz selbstverständlich den Raum dafür. "Auf Verlangen frei zu machen." Das hat er auch noch auf den Tisch geschrieben.

Drinnen in der Gaststube wird er freudig begrüßt, teils mit Umarmungen. Dann setzt er sich zum Interview in einen Nebenraum, legt den Schal ab, bestellt Wasser und redet fast drei Stunden lang. Manchmal schüttelt er ungläubig den Kopf, weil ihm Geschichten einfallen, an die er lange nicht gedacht hatte. Etwa, dass er Skirennfahrer war - und einmal sogar für ein internationales FIS-Rennen nominiert wurde. "Ich habe schon geile Sachen in meinem Leben gemacht", sagt er. Heute kennt man ihn vor allem als Wirt Jo Casper bei den "Rosenheim-Cops". Und neuerdings als Sänger.

Schaeffer, der große Swing- und Sinatra-Fan, ist kurz vor Weihnachten im Prinzregentheater aufgetreten. Er nimmt wieder sein Handy und zeigt Bilder. Man sieht, wie er im Dunkeln auf die Bühne kommt. Schaeffer singt sein erstes Lied, und dann geht das Licht an. Es sei "Gänsehaut pur" gewesen in der größten Location, in der er bisher gesungen habe. "Das war so großartig. So eine unfassbare Stimmung. So viele Menschen." Die Geigerinnen, die mit ihm spielten, seien zuvor mit Michael Bublé auf Tournee gewesen. Schaeffer hat spät, mit Mitte 50, als Sänger das geschafft, wovon er früher geträumt hatte.

"Meine Mutter las ihn und brach in Tränen aus, da wusste ich, dass es Ärger geben würde."

Christian K. Schaeffer wuchs in der Lerchenau auf, und er sang mit sieben Jahren im Chor an der Carl-Orff-Schule. Er erinnert sich, dass sie einmal mit dem Tölzer Knabenchor im Bayerischen Rundfunk auftraten - und an einen vermeintlich Blauen Brief, den er mit nach Hause bekam. "Meine Mutter las ihn und brach in Tränen aus", erzählt Schaeffer, "da wusste ich, dass es Ärger geben würde." Er hatte sich getäuscht. Die Mutter weinte vor Freude.

Der Leiter der Schule hatte geschrieben, dass der Junge "hoch talentiert" sei, er empfehle ihn für die Aufnahmeprüfung am Richard-Strauss-Konservatorium. Schaeffer war dort sieben Jahre lang - bis zum Stimmbruch. "Ich musste dann gehen, das hat mich schwerst getroffen. Es gab nur einen warmen Händedruck, kein Zeugnis, keine Urkunde, keine Aussicht auf eine Rückkehr nach dem Stimmbruch."

Christian Schaeffer wirkt gefestigt und selbstbewusst. Aber an den Brüchen in seinem Leben, das merkt man früh im Gespräch, hatte er schwer zu schlucken. Niederlagen hat er nicht einfach durchgewunken.

Aber er hat dann eben etwas anderes gefunden. Er spielte Theater, erst im Trachten-, dann im Burschenverein. Das habe ihn aufgefangen, sagt Schaeffer. Und das machte Spaß. "Einer Gruppe anzugehören, die auf die Bühne geht - das war toll." Außerdem merkte er, dass die Schauspielerei, nun ja, sein Ding war.

Als bei der Iberl-Bühne der Pfarrer ausfiel, sprang Schaeffer ein.

Und, wie es der Zufall so will, war im Burschenverein ein Weingroßhändler, der Schorsch Maier kannte, den Chef der Iberl-Bühne in Solln. Hier war die Brücke, über die Schaeffer gehen würde auf dem Weg zum Berufs-Schauspieler. Als bei der Iberl-Bühne der Pfarrer ausfiel, sprang Schaeffer dort ein.

Sein Handy klingelt. "Entschuldigung, ich muss da ran, das ist wichtig", sagt er. Je länger er telefoniert, desto besser wird seine Stimmung, Schaeffer sagt oft "großartig" und "das darf doch nicht wahr sein". Als er aufhört, strahlt er wie ein kleiner Junge. "Ich bin doch ein großer Eishockeyfan", verrät er, "das war gerade jemand vom EHC Red Bull, eine bezaubernde PR-Dame - sie hatten noch Tickets für das Finalspiel gegen Ingolstadt. 280 Euro pro Karte, egal!"

Man redet nun über Sport, und da gibt es kein Halten mehr, es dauert ewig, bis man den EHC Red Bull (der dann Meister wurde) und vor allem seinen Herzensverein FC Bayern München ausreichend besprochen hat. Man erfährt, dass Schaeffer immer zu den bayerischen Klubs hält, was für eine gute Portion Lokalpatriotismus spricht, den er für selbstverständlich hält; dass er 24 Jahre lang Fußball gespielt hat (beim SV Nord-Lerchenau und beim FC Hertha); dass er bei den verlorenen Champions-League-Endspielen des FC Bayern gegen Manchester und Chelsea im Stadion gewesen ist und von seinen roten Freunden daraufhin zum künftigen Fernbleiben aufgefordert wurde; und vor allem erfährt man viel kurioses FC-Bayern-Insiderzeugs, weil Schaeffer den gleichen Maskenbildner hat wie ... das will er jetzt nicht mehr in der Zeitung haben, leider.

Wo war man eigentlich vor dem Sport-Exkurs, vor gut einer Stunde, stehen geblieben? Die Iberl-Bühne.

"Bis zu 335 Vorstellungen im Jahr, in zehn verschiedenen Stücken."

Schorsch Maier gefiel, wie Schaeffer spielte. Er bot ihm weitere Rollen an, Schaeffer gab sein Sportgeschäft und seine Skischule auf, was ihm nicht leicht fiel, und wurde Schauspieler. Zwischen 1993 und 1998 habe er exzessiv gespielt, "bis zu 335 Vorstellungen im Jahr, in zehn verschiedenen Stücken." Die sozialen Beziehungen litten etwas darunter. "Meinen 30. Geburtstag habe ich auf der Iberl-Bühne gefeiert", sagt er.

Er guckte sich um, weil er nicht mehr ganz so glücklich war. Bewarb sich bei einer Agentur, die Größen wie Peter Weck, Karin Dor und Raimund Harmsdorff unter Vertrag hatte. Die Agentur-Chefin rief daraufhin ihn an und sagte: "Ich wollte nur den größenwahnsinnigen Kerl hören, der die Frechheit besitzt, sich bei mir zu bewerben - mit null Ausbildung, null Vita."

Schaeffer lacht. Es ist mehr ein Grinsen, das man schelmisch nennen kann.

Er habe der Agentur-Chefin geantwortet: "Tschuldigung, ich dachte, Sie sind die Beste - also bewerbe ich mich bei Ihnen." Man kam schließlich doch zusammen, die Agentur-Chefin schickte Schaeffer auf die Schauspielschule Zerboni, und die Geschichte zeigt, dass Schaeffer die Dinge immer offensiv angeht. Er ist auch oft auf Produzenten zugegangen. "Mein Kollege Josef Thalmaier hat immer gesagt, man müsse Klinken putzen - das habe ich gemacht. Ich dachte, das ist normal."

Schaeffer verließ die Iberl-Bühne und begab sich, so sagt er, nach kurzen Anlaufschwierigkeiten ("Ich war kein Senkrechtstarter") auf eine Reise, "die aufregend war und ist". Er spielte im Sartre-Stück "Die geschlossene Gesellschaft" in der Pasinger Fabrik, in Komödienstadeln den feschen Liebhaber, in ZDF-Krimis wie "Der Alte", freute sich über viele schöne Begegnungen mit Größen wie Klaus Wildbolz oder Siegfried Lowitz - und kam schließlich, 2006 war es, zu den Rosenheim-Cops.

Detailansicht öffnen Das Times Square ist der Treff für Rosenheim-Cops-Kommissare, die kein Privatleben haben: Jo Casper (Christian K. Schaeffer) mit der Ermittlerin Birte Andresen (Sophie Melbinger). (Foto: Linda Gschwentner/ZDF)

"Ich kannte den Casting-Agenten der Rosenheim-Cops", erzählt Schaeffer. "Der meldete sich im Februar 2006 bei mir, als ich mit meiner Frau gerade auf Teneriffa war." Er habe gesagt, er habe eine gute und eine schlechte Nachricht für ihn. Die schlechte: Du wirst nicht der neue Kommissar bei den Rosenheim-Cops. Die gute: Du wirst der neue Wirt bei den Rosenheim-Cops. Dazu muss man wissen, dass es im Times Square, dem Treff der Kommissare, die kein Privatleben haben, bereits einen Gastronom gab, einen Franzosen. "Aber die brauchten einen Bayern, einen richtigen Bayern", erzählt Schaeffer, "und alle waren sich einig, dass es nur einen gab, auf den dieses Profil passte."

Also spielt Christan K. (das K. steht für Karl) Schaeffer seit 2006 den jovialen Times-Square-Wirt Jo Casper mit dem guten Herzen und den zeitlosen Westen. Nur einer nannte ihn immer Ignaz: Korbinian Hofer, der vom 2020 verstorbenen Joseph Hannesschläger dargestellt wurde. "Jo Casper heißt eigentlich Ignaz Casper, und Hofer wusste das, weil sie in die gleiche Schule gegangen waren", sagt Schaeffer. "Aber weil Casper später ein Weltenbummler war und in Südamerika keiner das Ignaz aussprechen konnte, nannte er sich Jo."

Sie seien beide Feierbiester (gewesen), Hannesschläger und er. Einmal hätten sie gemeinsam den Bieranstich auf dem Rosenheimer Herbstfest gemacht und seien erst morgens um acht nach Hause gekommen, "zur Freude meiner Frau". Ansonsten, sagt Schaeffer, habe er wenig gemein mit dem Hallodri Jo Casper. "Wäre ich nur annähernd wie er, hätte mich meine Frau niemals geheiratet."

Drei Stunden sind rum, Schaeffer hat seinen Schal wieder umgelegt, aber er macht keine Anstalten zu gehen. Ein paar Sätze noch zu seinem Gesang, und wie es dazu kam, dass er jetzt auf großer Bühne auftritt (er wurde zuletzt von einem Lokal-Sender sogar "der Sinatra von München" genannt). Er sei vor 15 Jahren im Golfclub (ja, der Vielseitige spielt auch Golf) angesprochen worden, ob er als Sänger bei einer Rockband am Schliersee mitmachen wolle, hobbymäßig. Schaeffer sagte zu, aber es war ihm bald zu wenig.

"Ich war die Bühne und das Professionelle gewohnt", sagt er. 2010 fing er an, Sinatra zu singen, zunächst alleine, später mit Musikern, und er nahm Gesangsunterricht in Salzburg. 2015 trat er mit Big Band im Hofbräukeller auf, 2018 veröffentlichte er sein erstes Album. Die Bühnen wurden größer, und schließlich fragte der geübte Klinkenputzer beim Prinzregententheater an. "Bis 2024 ausgebucht" hieß es da zunächst, ehe im Frühjahr vorigen Jahres ein Rückruf kam: "Am 10. Dezember 2022 hat jemand abgesagt, magst du einspringen." Schaeffer mochte.

Christian K. Schaeffer tritt an diesem Freitag, 28. April, 19 Uhr, bei einer Swing Night in der Jochen Schweizer Arena in Taufkirchen auf.