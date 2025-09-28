Bariton Christian Gerhaher im Interview „Ich hoffe auf einen Termin beim Ministerpräsidenten“ 28. September 2025, 11:58 Uhr | Lesezeit: 6 Min.

Bariton Christian Gerhaher wird stark mit der Titelrolle von „Wozzeck“ verbunden. Hier ist er in dieser Rolle 2022 an der Wiener Staatsoper zu sehen. (Foto: Wiener Staatsoper / Michael Pöhn)

Der weltweit gefeierte Bariton Christian Gerhaher kritisiert den Umgang mit Kultur in Bayern. Zusammen mit Simon Rattle will er weiterhin für einen neuen Konzertsaal in München kämpfen. Unter Rattles Dirigat singt er nun Alban Bergs „Wozzeck“.

Interview von Paul Schäufele

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback