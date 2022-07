Von Michael Stallknecht, München

Wenn Hugo Wolf (1860 - 1903) Lieder schrieb, dann meist gleich stapelweise, ganze Bände von Lyrik im Komponieren verschlingend. Drei der Sammlungen rückt der Bariton Christian Gerhaher in diesen Wochen an der Bayerischen Staatsoper neu ins Bewusstsein, in drei Festspielliederabenden, die er sich jeweils mit einer anderen Sängerin teilt. Die Gedichte zum "Spanischen Liederbuch" am ersten entnahm Wolf einem Band, in dem Paul Heyse und Emanuel Geibel Gedichte aus Spaniens goldenem Zeitalter im 16. und 17. Jahrhundert übersetzt hatten: zehn geistliche Texte, 34 weltliche, die sich mit zwei Pausen zur Aufführungsdauer von zweidreiviertel Stunden addieren.

Auch wenn Gerhaher und die Sopranistin Julia Kleiter eine eigene Anordnung entwickelt haben, bleibt Dutzendware ebenso darunter wie Preziosen, zu Herzen Gehendes wie umständlich Witzelndes. Gegen Ende hin wendet sich die Liebe in Tödliche, auch wiederkehrende Rollenmuster schaffen einen Ansatz von Dramaturgie: Der Mann ist in der Regel der Geprellte, Verstoßene, was Gerhaher ebenso liegt wie das Spröde, Distanzierte. Die Zerrissenheit, manchmal auch unterdrückte Wut übersetzt sich in schlingernde Farbgebung. Kleiter dagegen steigt situativer ein, gibt die Frau im Hochstatus, die kokette, ironische, in fein gesponnenen Höhenlinien auch zärtliche. Schade, dass beide so wenig mit dem Pianisten interagieren, da Wolfs Vertonungen stark vom Klaviersatz mitgeprägt sind. Ammiel Bushakevitz springt an allen drei Abenden für den erkrankten Gerold Huber ein, was angesichts der virtuosen, souverän bewältigten Herausforderungen an sich schon eine Leistung ist. Zu Beginn hält er sich noch zurück, glättet Wolfs widerspenstige Harmonik, taut dann auf, pointiert elegant Tanzrhythmen, spielt sich ins Feuer. Wäre am Ende doch ein Mehr an Direktheit, an Interaktion zwischen allen drei Beteiligten möglich? Vielleicht werden es die beiden folgenden Abende mit dem "Italienischen Liederbuch" und den Mörike-Liedern am 15. und 29. Juli zeigen.