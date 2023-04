Christian Gerhaher und Gerold Huber kuratieren als Professoren erstmals das Liedforum an der Münchner Musikhochschule.

Sie haben selbst einmal an der Hochschule für Musik und Theater München studiert, seit März 2022 unterrichten Christian Gerhaher und Gerold Huber dort im Fach Liedgestaltung den künstlerischen Nachwuchs. Nun haben der Bariton und sein fester Klavierpartner als Professoren erstmals die künstlerische Gesamtleitung für das beliebte Liedforum-Festival übernommen. Vom 24. bis 26. April präsentieren die Studierenden aller Liedgestaltungsklassen an drei Konzertabenden Ergebnisse ihrer Arbeit. Das langjährig bewährte "Jubilare-Konzept" wird diesmal durch zwei eher monografische Ideen ergänzt: Ein Abend mit Vertonungen von Stefan Georges Texten, darunter Arnold Schönbergs Zyklus "Das Buch der hängenden Gärten" sowie Werken von Anton Webern und Alexander von Zemlinsky (24. April), zudem ein Konzert mit Liedern von Johannes Brahms und dem hochromantischen Zyklus "Die schöne Magelone". Die verbindenden Texte der Tieck-Novelle werden in der modernisierten Fassung von Martin Walser gelesen (25. April). Dann beim Abschlusskonzert die Lied-Jubilare; wie immer kommen bekannte und unbekannte Komponisten und Dichter zu Wort, darunter Max Reger, Eduardo Lalo sowie Wystan Hugh Auden oder Théodore de Banville (26. April).

Liedforum 2023 , 24.-26.4., Großer Saal der Münchner Musikhochschule, Arcisstr.12, Beginn jeweils um 19 Uhr, Eintritt frei, Infos unter www.hmtm.de