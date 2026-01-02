Sind Schauspieler erst einmal Hollywood-Stars, kommt man nicht mehr an sie ran. Bei Christian Friedel ist das anders. Der gebürtige Magdeburger hat zwar neben Sandra Hüller die Hauptrolle des Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höß in „The Zone of Interest“ gespielt, der 2024 den Oscar als bester internationaler Film gewann, und er ist auch in der dritten Staffel der Erfolgsserie „The White Lotus“ dabei. Aber jetzt kann man den Star mit der ikonischen Stirnlocke wieder aus nächster Nähe bei einer Club-Tour mit seiner 2011 gegründeten Band Woods of Birnam erleben. Mit den Art-Poppern spielt er das außergewöhnliche Album „Solaris“, das auch in einem Theaterstück am Schauspiel Frankfurt zu dem gleichnamigen Science-Fiction-Roman von Stanislav Lem zu hören war. Regisseur war: Christian Friedel. Der 47-Jährige hat die Verbindung zu seiner Vergangenheit als Bühnenschauspieler nie gekappt.
„The Zone of Interest“-Star Christian Friedel auf Konzert-Tour„Ich habe jetzt ganz viele Filme abgesagt, wo ich wieder einen Nazi spielen sollte“
Lesezeit: 8 Min.
Er ist Deutschlands feinster Mann in Hollywood: Christian Friedel spielte in „Das Weiße Band“ wie im Oscar-Film „The Zone of Interest“. In der Erfolgsserie „The White Lotus“ durfte der Falckenberg-Schüler auch seine große Leidenschaft einbringen: die Musik.
Interview von Michael Zirnstein
München und Bayern:Vorfreude auf 2026 – das sind die kulturellen Höhepunkte
Gerhard Polt gemeinsam mit Josef Hader und die Rückkehr des Reggae-Summer: Auf diese Ereignisse freut sich die SZ-Kulturredaktion 2026 besonders. Persönliche Tipps aus Film, Literatur, Theater, Kunst und Musik.
Lesen Sie mehr zum Thema