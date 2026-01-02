Sind Schauspieler erst einmal Hollywood-Stars, kommt man nicht mehr an sie ran. Bei Christian Friedel ist das anders. Der gebürtige Magdeburger hat zwar neben Sandra Hüller die Hauptrolle des Auschwitz-Kommandanten Rudolf Höß in „The Zone of Interest“ gespielt, der 2024 den Oscar als bester internationaler Film gewann, und er ist auch in der dritten Staffel der Erfolgsserie „The White Lotus“ dabei. Aber jetzt kann man den Star mit der ikonischen Stirnlocke wieder aus nächster Nähe bei einer Club-Tour mit seiner 2011 gegründeten Band Woods of Birnam erleben. Mit den Art-Poppern spielt er das außergewöhnliche Album „Solaris“, das auch in einem Theaterstück am Schauspiel Frankfurt zu dem gleichnamigen Science-Fiction-Roman von Stanislav Lem zu hören war. Regisseur war: Christian Friedel. Der 47-Jährige hat die Verbindung zu seiner Vergangenheit als Bühnenschauspieler nie gekappt.