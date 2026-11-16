Christian Brückner hat zahllose Hollywood-Schauspieler synchronisiert und wurde als Stimme von Robert De Niro berühmt. Sein Herz schlägt aber auch für die Musik: Einen der größten Jazzer ehrt er nun auf ganz besondere Weise.

Das Gesicht von Christian Brückner kennen vielleicht nicht viele, bei seiner Stimme aber macht es bei den meisten Klick. Brückner ist der wohl bekannteste Synchronsprecher der Republik. Mehr als 1000 Sprechrollen hat er absolviert, er synchronisierte Martin Sheen, Harvey Keitel, Gary Oldman, Robert Redford, Dennis Hopper, und viele andere. Doch vor allem als unverwechselbar brüchig-rauchige Stimme von Robert De Niro wurde er berühmt, bei 92 De-Niro-Filmen war Brückner bisher im Einsatz. Auch zahllose Hörspiele, Radiosendungen, Werbespots und Hörbücher sprach er ein, letztere seit 2000 vor allem im eigenen Parlando-Verlag.