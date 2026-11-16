Zum Hauptinhalt springen

Synchronsprecher Christian BrücknerDen Stars eine Stimme geben

Lesezeit: 6 Min.

Seine erste Sprechrolle war Warren Beatty in „Bonnie & Clyde“: Christian Brückner.
Seine erste Sprechrolle war Warren Beatty in „Bonnie & Clyde“: Christian Brückner.
Foto: Mathias Bothor/photoselection

Christian Brückner hat zahllose Hollywood-Schauspieler synchronisiert und wurde als Stimme von Robert De Niro berühmt. Sein Herz schlägt aber auch für die Musik: Einen der größten Jazzer ehrt er nun auf ganz besondere Weise.

Interview von Oliver Hochkeppel

SZ bei Google bevorzugen

Das Gesicht von Christian Brückner kennen vielleicht nicht viele, bei seiner Stimme aber macht es bei den meisten Klick. Brückner ist der wohl bekannteste Synchronsprecher der Republik. Mehr als 1000 Sprechrollen hat er absolviert, er synchronisierte Martin Sheen, Harvey Keitel, Gary Oldman, Robert Redford, Dennis Hopper, und viele andere. Doch vor allem als unverwechselbar brüchig-rauchige Stimme von Robert De Niro wurde er berühmt, bei 92 De-Niro-Filmen war Brückner bisher im Einsatz. Auch zahllose Hörspiele, Radiosendungen, Werbespots und Hörbücher sprach er ein, letztere seit 2000 vor allem im eigenen Parlando-Verlag.

Zur SZ-Startseite

Hommage für Jahrhundertmusiker John Coltrane
:Brillanz mit einem Unterton von Melancholie

Das Quartett des Saxofon-Großmeisters Branford Marsalis huldigt bei seinem Tribute-Abend gemeinsam mit der Sängerin Dianne Reeves dem 100. Geburtstag von Jazz-Legende John Coltrane.

SZ PlusKritik von Ralf Dombrowski

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite