Es ist schon ein gewaltiger Baum: 27 Meter hoch. Seine Tannenspitze reicht bis zu den Erkern am Dach des neogotischen Rathauses am Münchner Marienplatz. Sein Vorgänger endete im vergangenen Jahr fast ein Stockwerk tiefer. Aber der war ja mit 22 Metern nur ein Notnagel, weil Corona-bedingt der offizielle Spendenbaum aus Verona nicht geliefert werden durfte. Steingaden sprang deshalb kurzfristig mit einem Hilfsbaum ein. Auch der diesjährige offizielle Münchner Christbaum stammt aus dem Landkreis Weilheim-Schongau, und zwar von einem Friedhof in Peiting. Dort konnte die Weißtanne immerhin 60 Jahre lang wachsen, bevor sie am Dienstagvormittag vom örtlichen Team des Peitinger Bauhofs mit der Motorsäge gefällt und dann vorsichtig mit einem riesigen Kran aus dem Friedhofswäldchen gehoben wurde. Noch in der Nacht wurde der mehr als drei Tonnen schwere Baum behutsam 75 Kilometer weit nach München transportiert, wo ihn die Berufsfeuerwehr wiederum mit Bedacht per Kran in seine zwei Meter tiefe Baumgrube balancierte. Jetzt steht die Weißtanne bis Mitte Januar direkt vor dem Rathaus. Damit hat das bei Touristen beliebte Fotomotiv für ein paar Wochen Konkurrenz bekommen.