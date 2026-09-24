„Midnight Lady“-Sänger Chris Norman„Musikalisch lagen Dieter Bohlen und ich über Kreuz“

Vor 50 Jahren ging Chris Norman erstmals in Deutschland auf Tour, mit Smokie. Mit seiner Band lieferte er herrliche Rock-Schnulzen, „Lay Back In The Arms Of Someone“ oder natürlich „Living Next Door To Alice“, von dem es – „who the fuck …“ – unzählige Partyversionen von irgendwem gibt. Und Smokie, die immer noch touren? „Für mich waren das die Jungs, die das mit mir gestartet haben. Von denen spielt keiner mehr mit. Für mich existiert Smokie nicht mehr“, sagt Chris Norman beim Videoanruf aus Köln, wo er einige TV-Auftritte zu seinem Album „Lifelines“ absolviert. Mit 75 geht er jetzt wieder in Deutschland auf Tour, es war für seine Solo-Karriere immer der wichtigste Markt. Das begann, als er 1986 für den Schimanski-Tatort „Der Tausch“ eine Rock-Ballade einsang und sechs Wochen lang die Hitparade anführte: „Midnight Lady“.