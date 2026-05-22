Die Kunst der Verwandlung hat der erfolgreiche Entertainer und Travestie-Künstler Chris Kolonko perfektioniert: Als Diva à la Marlene Dietrich oder Liza Minelli, Showgirl oder Schlager-verrückte Witwe Berta bezirzt er mit Glamour, Gesang und Comedy deutschlandweit sein Publikum. Im Juni in München drei Wochen lang mit seinem Soloprogramm „Summer Nights“ im Hofspielhaus.
Travestie-Künstler Chris KolonkoDer Mann, den viele nur als Frau kennen
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Chris Kolonko glänzt beruflich seit 40 Jahren in Frauenrollen, privat lebt er als Mann mit einem Mann zusammen. Was den Travestie-Künstler am Spiel mit der Illusion reizt und warum Schönheitsoperationen aus seiner Karriere nicht wegzudenken sind.
Interview von Barbara Hordych
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