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Travestie-Künstler Chris KolonkoDer Mann, den viele nur als Frau kennen

Lesezeit: 6 Min.

Vorher und nachher: Chris Kolonko beim Treffen jenseits der Bühne – und verwandelt zum plakativen Showgirl.
Vorher und nachher: Chris Kolonko beim Treffen jenseits der Bühne – und verwandelt zum plakativen Showgirl. Florian Peljak

Chris Kolonko glänzt beruflich seit 40 Jahren in Frauenrollen, privat lebt er als Mann mit einem Mann zusammen. Was den Travestie-Künstler am Spiel mit der Illusion reizt und warum Schönheitsoperationen aus seiner Karriere nicht wegzudenken sind.

Interview von Barbara Hordych

Die Kunst der Verwandlung hat der erfolgreiche Entertainer und Travestie-Künstler Chris Kolonko perfektioniert: Als Diva à la Marlene Dietrich oder Liza Minelli, Showgirl oder Schlager-verrückte Witwe Berta bezirzt er mit Glamour, Gesang und Comedy deutschlandweit sein Publikum. Im Juni in München drei Wochen lang mit seinem Soloprogramm „Summer Nights“ im Hofspielhaus.

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Andrea Grießmann blickt auf eine 30-jährige Erfolgsgeschichte als Moderatorin im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zurück. Eine Karriere, die mit Mitte 50 abrupt endete. Ein Interview über Attraktivitätsdruck, Älterwerden und abnehmende weibliche Präsenz vor der Kamera.

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