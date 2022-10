Chris Hopkins mit Scott Hamilton auf Umland-Tour.

Chris Hopkins, der Bochumer mit amerikanischen Wurzeln, gehört auch in München zu den guten Bekannten. Mehr als 20 Jahre lang spielte der am Klavier wie Altsaxofon gleichermaßen virtuose Swing- und Stride-Fan mit den hier beheimateten Bernd Lhotzky und den Echoes of Swing. Das ist Geschichte, aber jetzt schaut Hopkins mit einem bemerkenswerten German-American Jazz Quartet wieder einmal vorbei. Neben den hiesigen Koryphäen Thomas Stabenow am Bass und Michael Keul am Schlagzeug steht ihm da bei Tour-Abstechern im Bosco Gauting, beim "Jazz goes to Kur"-Festival in Bad Wörishofen und in der unlängst grandios renovierten Alten Brauerei Stegen der New Yorker Scott Hamilton zur Seite, der vielleicht führende lebende Tenorsaxofonist des traditionellen Jazz.

Chris Hopkins' German-American Jazz Quartet, Fr., 21. Okt., 20 Uhr, Bosco Gauting; Sa., 22. Okt., 20 Uhr, Kursaal Bad Wörishofen; So., 23. Okt., 19 Uhr, Alte Brauerei Stegen