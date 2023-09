Der irische Popstar und Mittelalterexperte Chris de Burgh hat für das Musical "The Legend of Robin Hood" komponiert und geschrieben. Er sieht sich auf der Seite der Geächteten, obwohl seine Familie einst zu den mächtigsten Adligen Englands zählte.

Von Michael Zirnstein

Chris de Burgh redet sanft und lebendig - bester Erzählonkel. Aber mehrmals im Interview schmettert er singend drauflos. "Ich habe Glück, meine Stimme ist immer noch in wunderbarer Form", sagt der irische Popstar, der am 15. Oktober seinen 75. Geburtstag feiert. Aber anders als bei seinen aktuellen Konzerten in Beirut, Istanbul und Zypern und seiner Tournee im nächsten Jahr geht es hier gar nicht um seinen Gesang. Für das Musical "The Legend of Robin Hood" hat Chris de Burgh acht Stücke komponiert (zusammen mit 16 weiteren hat er daraus ein eigenes "Robin Hood"-Album geschnürt) und an der Geschichte mitgeschrieben - und die hat erstaunlich viel zu tun mit der seiner eigenen Vorfahren.