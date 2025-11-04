Chris de Burgh ist ein Spaßvogel. Er faltet einen Zettel auf und tut so, als stünden da Fragen des Publikums an ihn. „Nummer eins: Lebt der noch?“ Der knuffige 77-Jährige schmeißt sich in Schwarzenegger-Pose. Bombenstimmung schon mal. Bevor man Frage zwei „Kann der noch singen?“ beantwortet bekommt, würde man gern noch wissen: Wird er den Abend im ausverkauften Deutschen Theater durchhalten? Denn angekündigt sind zwei Stunden als Alleinunterhalter – ohne Pinkelpause, obwohl auf dem Klavier vier große Gläser Wasser stehen.

Ja, das schafft er, zwei Stunden zwanzig und fast 30 Lieder sind es am Ende; das übrigens dennoch sehr früh kommt, da ist es noch nicht einmal halb zehn. Es läuft getaktet wie im ZDF-Vorabend: 19.01, das Licht wird gedimmt; 19.02, der Künstler tritt zu einer Fanfare auf; 19.02 und 14 Sekunden, das Publikum erhebt sich geschlossen auf und applaudiert fürs Lebenswerk; 19.03, der Künstler sitzt am Klavier und spielt „The Hands of Man“ mit ebendiesen Händen. Er habe 323 Lieder geschrieben, die werde alle gespielt, sagt er, frühmorgens werde ein kleines Frühstück serviert ... Geht das nun echt so flüssig weiter?

Nein, einmal stockt der Fluss, Chris de Burgh kommen die Tränen. Der Sänger holt eine ukrainische Flagge hervor. Er erzählt von seiner Enkelin Sophie, die in Kiew geboren wurde. Wer sein Leben verfolgt, weiß, dass de Burghs erste Tochter Rosanna nach vielen Fehlgeburten eine ukrainische Leihmutter fand. Und die muss sich und ihre eigene Tochter nun oft in einem Keller bei Odessa verstecken. Auch bei seinem Antikriegs-Hit „Borderline“, in dem ein Mann zwischen der Liebe und „dem Ruf seines Landes“ zerrissen ist, steht das Publikum auf und applaudiert lange.

De Burgh hat etwas zu sagen, man versteht jedes Wort in den Songs. Was besonders wichtig ist, hat er auf Deutsch gelernt: „Im Krieg sind die Kinder immer die ersten Opfer. Wir müssen die Kinder schützen.“ Dann singt er in „The Simple Truth“ aus dem Jahr 1988 von Kindern, die auf Schlachtfeldern geboren werden oder vor Hunger sterben. Es ist herzzerreißend.

Der irische Adlige hat einen starken Gerechtigkeitssinn. Den lässt er gern in Rock-Opern siegen. In „Spanish Train“, dem frühesten Song des Abends zusammen mit „Spaceman Came Travelling“ von 1975, kämpft der Teufel mit Gott in einem Zug ins Jenseits um Seelen. Oder in der Mittelalter-Metapher „The Girl With April Eyes“ schickt ein fieser König ein armes Mädchen in die Winterkälte. Vor „Keeper of The Keys“ bekennt de Burgh unter Jubel, er unterstütze Frauen. Kann ja jeder sagen, denkt man. Dann erzählt er, wie er als erster westlicher Künstler in Iran zehnmal vor 100 000 Menschen in einem Stadion hätte auftreten können. „Die Männer rechts, die Frauen links“, hieß es. „Mache ich nicht“, sagte er. Man sagte ihm gemischte Reihen zu. Aus dem Konzert wurde dennoch nichts, aber de Burgh will es nachholen: „Wenn das Regime der Mullahs dort gewechselt hat.“

Freilich gibt es auch glückliche Momente an diesem Abend, den de Burgh gestaltet, wie er vor gut 50 Jahren – auch im Schwabinger Bräu – angefangen hatte: alleine am Klavier oder mit der Gitarre. Sich an diese Zeit erinnernd, spielt er für die „schönen Frauen im Publikum“ Roy Orbisons „Pretty Woman“. Er dankt mit einigen solcher Covers Kollegen, die ihn inspirierten, vor allem den Beatles („Let it be“).

Dabei ist Chris de Burgh – immer noch – selbst ein klasse Songwriter und Storyteller. Das zeigt seine Hitparade (von „Lady in Red“ über „Don’t Pay The Ferryman“ bis „Missing You“), wobei hier sein Falsett oft bricht und er sich vom Publikum retten lässt. Das wirkt weniger tragisch, als sinnbildlich, denn geht es nicht genau darum im allerletzten Song? „Legacy“ aus dem Musical „Robin Hood“ sei ein Lied über Helden wie du und ich, sagt er: „Eine Stimme kann nicht viel erreichen, aber Millionen können es. Wir nennen das Demokratie.“