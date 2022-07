Von Oliver Hochkeppel, München

Die Stimmung ist gut im Mastermix-Studio vor den Toren Münchens. Chris Boettcher hat Weißwürste und Brezn mitgebracht, jede Menge, gilt es doch, zwischendurch eine komplette Bigband zu verköstigen. Ohnehin ist es bereits der dritte Session-Tag, man hat sich also bereits eingegroovt. Gerade arbeitet man an einem Lied über die Pubertät, für das Boettcher noch einen anderen Dreh sucht: "Das ist mir noch ein bisserl zu cheesy." Aufgenommen wird nicht weniger als ein neues Kapitel in der Karriere von Chris Boettcher, eines, das er selbst für eine "echte musikalische Weiterentwicklung" und einen "großen Wurf" hält. "Nicht ohne meine Bigband" heißt der neueste Streich des 58-Jährigen: Ein Song-Programm mit Jazz-Orchester, das am 3. August bei den "Summer Proms" im Brunnenhof der Münchner Residenz seine Bühnenpremiere feiert und natürlich auch als Album erscheinen soll.

Als Crooner in den Fußstapfen eines Frank Sinatra betritt Chris Boettcher Neuland. Bisher kennen ihn die meisten als Radio- und Fernseh-Comedian. Besonders seine Fußballer-Parodien wie "Lothar & Franz" oder "Chris Boettchers unglaubliche Fußball-Task-Force" gehören seit mehr als 20 Jahren zum festen Inventar von Bayern 3. Sein Gesicht ist vielen durch den ARD-Dauerbrenner "Verstehen Sie Spaß" vertraut, wo er oft den Lockvogel spielte. Doch die besondere Spezialität des gebürtigen Ingolstädters, dessen Vater schon als "singender Braumeister" bekannt war, sind humorvolle Musiksketche und -stücke. Mit "10 Meter geh'", einer Parodie auf Heidi Klums Castingshow "Germany's Next Topmodel" hatte er 2009 sogar einen Wiesn-Hit. Seit 2011 packt er seinen Mix aus Parodie, Musikkabarett und Stand-up-Comedy auch in Bühnenprogramme (zuletzt "Immer dieser Druck"), so erfolgreich, dass es zum Hauptberuf wurde. Bis zu 130 Auftritte pro Jahr hatte er - vor Corona.

Als damit schlagartig Schluss war, ging Boettcher wie so viele Künstler nach langem mal wieder in sich; versuchte festzustellen, ob es Dinge gibt, die er gar nicht so weiter machen wollte; oder ob er sogar noch unerfüllte Träume hat. Und während andere Musiker in der Corona-Pause das kleine Format entdeckten, also Solo- oder Duo-Projekte komponierten und spielten, begann Boettcher, groß zu denken. Ausgangspunkt war ein Aufenthalt mit ein paar Musikern in Till Hofmanns "Alter Schmiede" in Niederbayern. "Wir haben fünf Tage lang Spaghetti gekocht, Bier getrunken und zusammen Musik gemacht, der Florian Rein von den Bananafishbones war da, der Rüdiger Eisenhauer und drei andere", erzählt Boettcher. "Da hab ich ihnen ein Lied mit dem Titel ,Auf dem Weg' vorgespielt, das ich gerade geschrieben hatte. Eine Absage an das allgemeine Gejammer, bei der alle wie aus einem Mund sagten: Das musst du mit einer Bigband aufnehmen! Und Rüdiger meinte: ,Ich kenn einen großartigen Arrangeur, den Andreas Unterreiner, der soll dir dazu mal ein Arrangement schreiben.'" Unterreiner, der schon fürs BuJazzo oder die Jazzrausch Bigband gearbeitet hatte, tat wie befohlen, und als Boettcher das Ergebnis sah, war er "angefixt", wie er sich erinnert. "Und dann auch noch meine Freundin gesagt: Mach' weiter, Chris! Du bist Comedian, aber du liebst die Musik, das ist dein Traum."

Detailansicht öffnen Der Solist greift zum großen Besteck: Chris Boettcher mit seiner Bigband im Studio. (Foto: Christian Teubig)

Mit Bigband-Musik hatte Boettcher bis dahin nicht viel am Hut gehabt, auch wenn ihm die Auftritte eines Michael Bublé und ganz besonders eines Roger Cicero sehr gefielen. Gerade der Humor in den Songs von Cicero kommt ihm natürlich entgegen und diente auch als Vorbild. "Wobei der Unterschied ist, dass der Roger das zwar großartig gesungen hat, aber die Texte und Kompositionen nicht von ihm waren, während ich alles selber schreibe," wie Boettcher selbstbewusst erklärt. So hat sein klassischer Bigband-Sound mit deutschen Texten auch meist einen deutlich bairischen Zungenschlag. Und Scheu vor dem Spiel mit Zitaten hat er auch nicht: "Mein Vorteil ist, dass ich alle möglichen Musikstile klauen kann, weil ich überhaupt keine musikalische Ausbildung habe. Ich habe es einfach probiert, und der Andreas Unterreiner bescheinigt mir, dass ich Bigband-taugliche Lieder schreibe."

Wer schon ein bisschen in die zwölf Stücke des Albums hereinhören konnte, kann das bestätigen. Ob beim Titelsong, den Boettcher als erstes schrieb und in den er alle möglichen Bigband-Klischees hineinpackte. Oder beim Börsenmakler-Lied, das in der Skala des bösartigen, kabarettistischen Witzes durchaus an einen Georg Kreisler heranreicht. Oder beim nur auf den ersten Blick die üblichen Klischee bedienende "Du bist Lehrer". Oder die heftig swingende Alberei "Mein Friseur weiß mehr". Freilich liefert Boettcher diesmal nicht nur Lustiges oder Satirisches ab: "Im langen Lockdown hab ich auch gelernt, mehr auf meine Seele zu achten und Texte zu schreiben, die nicht ironisch oder witzig sind." Den Song "Deine Augen" beispielsweise, einen echten "Torch Song", eine Feuerzeug-Ballade auf Bairisch.

Für das perfekte Orchesterkleid seiner Ideen sorgt neben den fulminanten Arrangements von Andreas Unterreiner auch die Güte der 17 Musiker, die er dafür rekrutierte. In den Bläsersätzen tummeln sich ausgewiesene Bigband-Cracks wie die Trompeter Dominik Glöbl, Axel Kühn und Nemanja Jovanovic, die Posaunisten Matthias Götz und Erwin Gregg oder die Saxofonisten Ulrich Wangenheim und Florian Riedl. Auch die Rhythmusgruppe ist mit Josef Reßle am Klavier (unter anderem auch Pianist der Monika Roscher Bigband), Rüdiger Eisenhauer an der Gitarre, Peter Cudek am Bass und Christian Lettner am Schlagzeug (seit Ewigkeiten Drummer bei Klaus Doldingers Passport) eine lokale All-Star-Besetzung. "Wenn ich nicht dazwischen sing', spielen sie sogar noch besser", scherzt Boettcher, der seine Sache übrigens als Texter wie als Sänger so gut macht, dass es viele überraschen wird, speziell die Jazzgemeinde.

Mittlerweile hat Boettcher so viel Arbeit - und auch Geld - in dieses Projekt gesteckt wie noch in keines zuvor. Das Ergebnis ist in jedem Fall etwas Neues in der bayerischen Musikszene. So oder so wird Boettcher aber natürlich auch der Kleinkunst treu bleiben: "Der Comedian steckt ja tief in mir, und der finanziert jetzt den Musiker", sagt er lachend. Denn manchmal muss es eben eine Nummer größer sein.

Chris Boettcher: "Nicht ohne meine Bigband"; live am Mi., 3. August, 20 Uhr, Brunnenhof der Residenz, Residenzstraße 1