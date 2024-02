Von Sonja Niesmann

Schon beim zweiten Lied, bei "Don't you wanna be a part of the kingdom", gähnt Paul (Name geändert) verstohlen, schnell hebt er das Notenblatt vors Gesicht. Nächste Strophe, Chorus, don't you wanna be ... Blatt hoch, ausgiebiges Gähnen. Beim dritten Mal unterbricht der Mann an der Gitarre sein Spiel und sagt: "Das ist so ein Automatismus bei dir, dass du beim Singen gähnen musst, gell? Oder brauchst an Kaffee?" Eine erstaunlich milde, nachsichtige Reaktion für einen Chorleiter. Manchmal muss er daran erinnern, beim Singen bitte den Mund etwas mehr zu öffnen. Streckenweise unterliegen die Singenden selbst mit vereinter Stimmkraft den kräftigen Gitarrenakkorden. Oder sie setzen einfach mal eine Strophe lang aus.