Mehr als 200 Chöre haben sich bei einem ungewöhnlichen Großprojekt beworben. Im Circus Krone in München leitet Simon Rattle nun ein Konzert hunderter Sängerinnen und Sänger.

„Singen mit Sir Simon“ war ein ebenso anspruchsvolles wie faszinierendes Großprojekt. 201 (Laien-)Chöre aus Bayern hatten sich mit einem Video beworben. Zwölf, davon fünf aus München, aber auch aus Mark Indersdorf, Nürnberg, Ansbach, Dinkelsbühl, Weiden und Lindau wurden schließlich ausgewählt, um im Circus Krone mit dem Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks und dem BR-Chor unter Leitung von Simon Rattle unter anderem Carl Orffs „Carmina Burana“ zu singen.