Schon der Anzug macht klar, worum es in Chin Meyers Programm "Grüne Kohle" geht.

Von Oliver Hochkeppel

Ein bisschen ist Chin Meyers Auftritt im Lustspielhaus so wie das Finanz-Coaching à la Markus Frick, das er in seinem neuen Programm "Grüne Kohle" parodiert: Es schaut richtig nach was aus und verspricht viel, löst das Versprechen dann aber nach genauerer Betrachtung nicht ein. Als "Mischung aus Karl Lauterbach und Christian Lindner" baut er große Erwartungen auf, die satirische Aufklärung über das Greenwashing der Wirtschaft bleibt aber dann weitgehend aus.

Denn vieles läuft ins Leere, mündet in bessere und schlechtere Gags. Von den "sieben Geheimnissen der Finanz-Homöopathie" (nach Hochpotenz und Timing kam kaum noch Greifbares) über den stiefmütterlichen Einsatz seines Klavier-Begleiter Claus Dieter Bandorf bis zur fast nebenbei erledigten Geißelung des Fleischkonsums als größten Klimafeind.

Unerfindlich bleibt auch, warum er Karten für Publikumsfragen auslegte, die in der Pause auf der Bühne hinterlegt werden sollen. Denn hinterher liest er die eingegangenen Fragen mehr oder weniger nur vor, ohne groß darauf einzugehen. Am ergiebigsten ist die Schlussnummer, doch die ist Pointen-Recycling: Meyer spielt seine Parade-Nummer von den "Fusel-Anlagen", die ihn 2011 bei Markus Lanz populär machte, in aktualisierter Fassung. Immer noch eine wunderbar plastische, auf Volker-Pispers-Niveau befindliche Erklärung der Gier-Mechanismen, die 2007 zur Finanzkrise führten. Aber eben nicht mehr taufrisch.

Highlight ist die Zugabe, die gar nichts mit Wirtschaft zu tun hat. Für Bianca aus dem Publikum singt er grandios eine Stegreif-Oper, die alles zuvor von ihr Erfragte einbaut. Da merkt man die Improtheater- und Musical-Vergangenheit des Kabarett-Späteinsteigers. Musik- statt Finanzkabarett, das wäre vielleicht die Nische gewesen, in der Meyer seine Talente am besten hätte ausspielen können. Aber da wird man natürlich nicht zum - sicher nicht schlecht bezahlten - "Keynote-Speaker" bei Wirtschaftskongressen. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt.