Kein klassischer Pop, keine popgetönte Klassik: Chilly Gonzales nimmt aus allen Richtungen Impulse auf. In München gibt es für den in Köln lebenden Kanadier tosenden Applaus.

Von Ralf Dombrowski

"My friends call me Gonzo", ruft Chilly Gonzales in die ausverkauften Ränge der Isarphilharmonie, bevor er unter tosendem Applaus den Saal verlässt. Zuvor hat er es geschafft, das altersbunt sehr gemischte Publikum mit einer schrullig schrägen Konzertmischung an die Hand zu nehmen. Dazu gehört sein Bühnenkostüm, der Bademantel mit Sauna-Schlappen über weißem T-Shirt mit Feinripp-Anmutung, gekrönt von Schnauzer und wirrem Haar. Dieser Feierabend-Ästhetik des Fernsehabends stellt er ein stufenweise sich steigerndes kammerpoppiges Programm gegenüber.