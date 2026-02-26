Zum Hauptinhalt springen

„Cher Show“ im Deutschen TheaterPop-Zeitreise mit der dreifachen Cher

Lesezeit: 2 Min.

Unterschiedliche Facetten einer faszinierenden Persönlichkeit: Cher gibt es auf der Bühne mehrfach.
Unterschiedliche Facetten einer faszinierenden Persönlichkeit: Cher gibt es auf der Bühne mehrfach. (Foto: Nico Moser)

Die „Cher Show“ im Deutschen Theater ist eine Hommage an eine schillernde Pop-Ikone. Die US-amerikanische Sängerin wird in diesem Jahr 80.

Kritik von Melanie Fix

Zum Einstieg in den Abend gibt es einen Hit aus den Achtzigern: „If I could turn back time“. Sophie Berner lädt die Besucher im Deutschen Theater zu einer Reise in längst vergangene Tage ein, als die Karriere der großen Pop-Künstlerin ihren Anfang nahm. Cher wird in diesem Jahr 80.

Zur SZ-Startseite

Konzert in der Olympiahalle
:Eros Ramazzotti kommt seinen Fans in München ganz nah

Der italienische Schmuse-Star Eros Ramazzotti liefert in der Olympiahalle eine Show, die das Münchner Publikum entzückt. Seine Hits kennt nahezu jeder.

SZ PlusKritik von Dirk Wagner

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite