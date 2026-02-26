Zum Einstieg in den Abend gibt es einen Hit aus den Achtzigern: „If I could turn back time“. Sophie Berner lädt die Besucher im Deutschen Theater zu einer Reise in längst vergangene Tage ein, als die Karriere der großen Pop-Künstlerin ihren Anfang nahm. Cher wird in diesem Jahr 80.
„Cher Show" im Deutschen Theater
Die „Cher Show“ im Deutschen Theater ist eine Hommage an eine schillernde Pop-Ikone. Die US-amerikanische Sängerin wird in diesem Jahr 80.
