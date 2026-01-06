Neuer Kinofilm von Checker Tobi„Liebe fände ich ein wunderbares Thema“

Inzwischen ist er ein Serientäter. Ab dem 8. Januar gibt es den dritten Kinofilm zu sehen von Tobias Krell: „Checker Tobi 3: die heimliche Herrscherin der Erde“. Mit ihm setzt der 39-Jährige die Reihe an Doku-Spielfilmen fort, die 2019 mit dem „Geheimnis unseres Planeten“ begann und 2023 mit der „Reise zu den fliegenden Flüssen“ ihren zweiten Teil erlebte.