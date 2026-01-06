Inzwischen ist er ein Serientäter. Ab dem 8. Januar gibt es den dritten Kinofilm zu sehen von Tobias Krell: „Checker Tobi 3: die heimliche Herrscherin der Erde“. Mit ihm setzt der 39-Jährige die Reihe an Doku-Spielfilmen fort, die 2019 mit dem „Geheimnis unseres Planeten“ begann und 2023 mit der „Reise zu den fliegenden Flüssen“ ihren zweiten Teil erlebte.
Neuer Kinofilm von Checker Tobi„Liebe fände ich ein wunderbares Thema“
Tobias Krell alias Checker Tobi über seine Gärtner-Fähigkeiten, die Rolle von Checkerin Marina und warum die Pandemie der Sendung geholfen hat.
Interview von René Hofmann
