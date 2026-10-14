Morgens am Ammersee . Die Luft ist frisch, der Himmel klar. Es wird Herbst, das weiß Charlotte. Der See ist ruhig, aber nicht spiegelglatt. Kleine Wellen glitzern in der noch tief stehenden Sonne. Nahe der Bootsanlegestelle werden sie größer, brechen am Steg und sprudeln zurück ins Wasser. Charlotte schaut genau hin. Die Wellen erinnern an den wellenförmigen Armreif und die Ringe, die sie selbst entworfen hat.

Das ist kein Zufall. Wasser ist ihre größte Inspiration.

Charlotte Wittgen, 25, stammt aus Herrsching am Ammersee und wohnt seit zwei Jahren in München. 2023 hat sie ihre dreijährige Ausbildung zur Goldschmiedin abgeschlossen. Heute arbeitet sie fest in einem Schmuckgeschäft und ist Teil des Schmuckkollektivs „Tragbar“.

In einem schmalen Raum arbeitet sie dort neben anderen Goldschmiedinnen an ihrem eigenen Werkstattplatz. An den Wänden hängen Ketten. In einer Tischvitrine liegen Ringe, Ohrringe und Armreifen. Sonst viel Werkzeug.

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Dass sie etwas Handwerkliches machen will, wusste Charlotte früh. In der sechsten Klasse machte sie das erste Praktikum bei einer Goldschmiedin und fädelte Edelsteinperlen zu Armbändern. Ein Abitur, eine große Backpacking-Reise und einige Zweifel später, ob sich daraus ein Beruf machen lässt, fasste sie einen Entschluss: Sie bewarb sich an einer Goldschmiedeschule.

In der „Tragbar“ entstehen heute Charlottes eigene Kollektionen und Sonderanfertigungen. Hier werden ihre Beobachtungen zu Schmuck.

Aber wie übersetzt sie Bewegungen aus der Natur in eine Form? Wie wird aus einer Welle oder einem Strudel ein Schmuckstück? Und wie findet man in einem jahrhundertealten Handwerk die eigene Handschrift?

Charlotte arbeitet am liebsten mit Wachs und Metall. Sie schnitzt, feilt, schleift, schmilzt und verarbeitet ihre Inspiration. „Ich mag das Wasser wahnsinnig gern. Es ist nicht nur das Visuelle, das mich inspiriert, sondern auch das Gefühl von Wasser.“ Ihre Wellenringe etwa schmiegen sich an den Finger wie Wasser an den Körper.

Eine Welle wird also nicht einfach abgezeichnet. Charlotte versucht, das Gefühl dahinter in eine Form zu übersetzen. „Ich mache mir im Vorhinein Gedanken, aber ganz viel passiert intuitiv beim Arbeiten“, sagt sie. Ihr Designprozess sei ein Zusammenspiel aus Ausprobieren und überlegter Formensprache. Charlotte verändert, entwirft, verwirft, probiert neu, bis eine Form funktioniert.

So wie Wasser Steine über Jahre formt, benötigen auch Charlottes Formen Zeit.

Der Ammersee ist dabei ihr Ausgangspunkt. Das Wasser vor ihrer Haustür begleitet sie schon ihr Leben lang. Auf Reisen kam das Meer dazu, und mit ihm neue Formen: stärkere Wellenbewegungen, Muscheln, andere Strukturen. Neben wellenförmigen Ringen und Creolen finden sich in ihren Kollektionen deshalb auch Muschelanhänger, florale Muster und farbige Saphire.

In diesen Formen und Farben sieht sie das Meer.

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Dass Schmuck für Charlotte mehr als ein Accessoire ist, hat auch mit ihrer Familie zu tun. Schon als Kind bekam sie von ihrer Oma Stücke aus deren Sammlung. Jedes mit einer eigenen Geschichte. In der Ausbildung lernte sie zunächst das Gegenteil von Emotionalität: Es ging um Zehntelmillimeter-Arbeit, um Symmetrien, optimale Winkel und Planbarkeit. Sie war unzufrieden, wenn ein Stück nicht exakt so wurde, wie sie es vorher entworfen hatte.

Heute sieht sie das anders: Sie strebt nach wie vor nach handwerklicher Perfektion, aber im Designprozess fühlt sie sich freier. Ihre Stücke leben davon, dass sie organisch entstehen und nicht symmetrisch sein müssen.

Ihr Anspruch ist auch, „zeitlose Stücke zu entwerfen, die man ein Leben lang tragen und vielleicht weitervererben möchte“.

Doch wie bleibt ein Stück zeitlos, ohne beliebig zu werden? Ihre Formensprache ist eigen, aber nicht aufdringlich. Wie auffällig der Schmuck sein soll, entscheiden die Trägerinnen selbst. So bleibt Charlottes Handschrift erkennbar, ohne den persönlichen Stil vorzugeben.

Auch beim Material denkt sie in Kreisläufen. „Unsere Materialien lassen sich super recyceln, da sie immer wieder eingeschmolzen und weiterverarbeitet werden können.“ Selbst die Späne, die beim Feilen und Schleifen entstehen, werden in ihrer Werkstatt gesammelt und wiederverwertet.

Neben ihrer festen Arbeit im Schmuckgeschäft baut Charlotte im Kollektiv „Tragbar“ ihre eigene Selbständigkeit auf. Das war Zufall. Nach ihrer Ausbildung konnte sie bei einer Werkstattauflösung die wichtigsten Werkzeuge eines Goldschmieds übernehmen und machte sich damit an die Arbeit. Seitdem arbeitet sie oft sechs oder sieben Tage die Woche. Und liebt es. Meistens.

Im Freundeskreis ist sie damit allein. Auch damit, Schwierigkeiten zu haben, die Balance zu halten. Zeit mit ihrem Partner hilft ihr, genauso wie Urlaub am Meer. Dort schöpft sie neue Energie und neue Inspiration.

So entstehen neue Stücke, darunter ihre Lieblinge: filigrane Ohrringe, die Charlotte schon während ihrer Schulzeit entworfen hat. Wenn sie sie trägt, fühlt sie sich schön und ganz bei sich. Und sie erinnern sie ans Meer.