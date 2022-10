Charlotte Knobloch wird an diesem Samstag 90 Jahre alt. Zum großen Festakt am Sonntag in der Münchner Ohel-Jakob-Synagoge wird auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier erwartet.

Von Alexandra Föderl-Schmidt

Kaum zu glauben, aber Charlotte Knobloch wird an diesem Wochenende 90 Jahre alt. Wer sie bei privaten Treffen erlebt oder bei öffentlichen Auftritten, wie jüngst während der 77-Jahr-Feier der Süddeutschen Zeitung im Gärtnerplatztheater, staunt darüber noch mehr. Und all das nach einer bemerkenswerten Lebensgeschichte, denn die Nazizeit hat sie versteckt auf einem Bauernhof in Mittelfranken überlebt (SZ Plus). Seit 1985 führt sie die Israelitische Kultusgemeine in München und Oberbayern an. Dass es auf dem St.-Jakobs-Platz mit der Synagoge, dem Gemeindezentrum und dem Jüdischen Museum mitten im Herzen Münchens sichtbare Zeichen jüdischen Lebens in Bayern gibt, ist nicht zuletzt ihrer Hartnäckigkeit zu verdanken. Das konzedieren selbst Kritiker aus der jüdischen Gemeinschaft. Wenn sich nun an diesem Sonntag Menschen versammeln, um Charlotte Knobloch und ihr Lebenswerk zu feiern, dann wird es viele Glückwünsche geben. Eine gratulierte ihr bereits: Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel wollte bei der SZ-Feier im Gärtnerplatztheater Knobloch unbedingt persönlich begrüßen. Den Zuruf, dass Charlotte Knobloch demnächst ihren 90. Geburtstag feiere, quittierte Merkel trocken: "Das weiß ich doch!"

Wie es mit Alfons Schuhbeck weitergehen könnte Kurz nach seiner Verurteilung als Steuerhinterzieher tritt der Sternekoch schon wieder in blütenweißer Kochjacke auf und fragt singend: "Shall I stay?" Wie lange er seine Geschäfte wegen der Haftstrafe ruhen lassen muss, hängt stark davon ab, ob er neue Geldgeber findet (SZ Plus).

Stadt verdoppelt Ausgaben für Wohnungsbau Zwei Milliarden Euro für die nächsten sechs Jahre - so viel Geld ist notwendig, um die gleichen Zielmarken wie in der Vergangenheit zu erreichen. "Doppel-Wumms plus x" nennt OB Dieter Reiter die neue Auflage des Programms "Wohnen in München".

Bäume statt Bentleys auf der Maximilianstraße Wie soll die Münchner Innenstadt in Zukunft aussehen? Für ein Kursbuch sammelt die Stadt Meinungen und Ideen - von der Begrünung grauer Prachtstraßen bis zu bezahlbaren Wohnungen und Open-Air-Ausstellungen.

Ein Gendersternchen ist nicht genug Wie soll man anerkennen, dass es andere Geschlechtsidentitäten gibt, wenn keine Wörter dafür existieren? Ist die Trennung von "gender" und "sex" falsch? Das haben Expertinnen in München diskutiert.

Lebenslange Haft für Mord an Rentnerin Der 51-jährige Milan R. soll sein Opfer bei einem Einbruch in dessen Haus mit Faustschlägen und einem Schraubendreher getötet haben. Die Brutalität des Falls schockiert.

Zugverkehr im Osten wird teilweise lahmgelegt Die Bahn erneuert zwei Brücken in Haidhausen. Fahrgäste müssen nun eine Woche lang mit erheblichen Einschränkungen leben.

Jesuitenpriester klebt sich vor Justizpalast fest Damit unterstützt der Theologe Klimaaktivisten, die erneut eine Straße blockiert haben - dieses Mal am Stachus. Seine mahnenden Worte gehen jedoch im Verkehrslärm unter.

