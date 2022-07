Der Tatort: Am 15. Mai 2006 wurde die Unternehmerin Charlotte Böhringer in der Penthousewohnung über dem Parkhaus in der Baaderstraße erschlagen.

Von Joachim Mölter

Der sogenannte Parkhaus-Mord hatte damals, im Frühjahr 2006, alle Ingredienzien, die es braucht für einen aufsehenerregenden Fall: eine vermögende Witwe als Opfer, gut bekannt und vernetzt in Münchens besserer Gesellschaft; ein schickes Penthaus hinter einer unscheinbaren Tür als Tatort; einen Neffen, der ein Geheimnis birgt, als Hauptverdächtigen des Kommissars; allerlei Spekulationen über Geld- oder Männer-Geschichten als mögliche Motive; und einen reinen Indizienprozess, der viel Raum für andauernde Debatten geschaffen hat. Auch wenn längst ein Urteil gesprochen ist, beschäftigt der Mord an der Parkhausbesitzerin Charlotte Böhringer manche Leute ja noch immer. Weil eben einige grundlegende Dinge fehlen: die Tatwaffe, Augenzeugen, ein Geständnis. Bis heute bestreitet der wegen Mordes verurteilte Benedikt T., dass er seine Tante umgebracht hat.

Dass ein verurteilter Mensch jahre- und jahrzehntelang seine Unschuld beteuert, bedeutet nicht, dass er auch unschuldig ist. Genauso wenig lässt sich allerdings behaupten, dass ein rechtskräftiges Urteil auch richtig ist. Denjenigen, die mal alle 214 Seiten der Urteilsbegründung lesen, können durchaus Zweifel kommen. Und wer dann noch alte Ermittlungsakten durchforstet wie die Aktivisten des neuen Unterstützerkreises für Benedikt T., der entdeckt noch mehr Ungereimtheiten.

Denen könnte man mal nachgehen. Aber trotz vieler Bemühungen, den Fall noch einmal aufzurollen, neue Ermittlungen anzustoßen, die Argumentation des Urteils zu überprüfen, lassen Gerichte und Staatsanwaltschaften lieber die Finger von dem Fall. Immer aus formaljuristischen Gründen. Oder aus Furcht, dass das Urteil in sich zusammenfällt, sobald sie es aufschnüren? Und die bayerische Justiz zugeben müsste, ein Fehlurteil gefällt zu haben?

Der Parkhausmord hat jedenfalls auch die Zutaten für einen Dauerbrenner. Krimi-Freunde kämen bei der Lektüre dieses Falls aus dem wahren Leben durchaus auf ihre Kosten (SZ Plus).

Kindeswohlgefährdung? Wie das Münchner Jugendamt wegschaut Ein Mann schreibt auf Facebook, dass er seinen Ziehsohn schlage, dieser verdiene es. Das liest ein Münchner und bittet das Jugendamt, aktiv zu werden. Doch die Behörde handelt nicht (SZ Plus).

Bei Kindeswohlgefährdung nicht handeln - das grenzt an verweigerte Hilfeleistung Ein Kind ist gefährdet, doch das Münchner Jugendamt will nicht jenseits des eigenen Tellerrands aktiv werden und die Polizei informieren. Eine Panne? Nein, offenbar System. Das ist erschreckend. Ein Kommentar von Bernd Kastner.

Die Wucht, im Moment zu leben Auf ihrem Konzert in München feiert Patti Smith das Leben - dabei verschränken sich Zeiten und Generationen. Mit ihrem Auftritt endet das Tollwood-Festival.

Was das Neun-Euro-Ticket bringt Zur Halbzeit ziehen die Münchner Verkehrsbetriebe Bilanz: Fast 1,2 Millionen Tickets hat die MVG verkauft, mehr als zehn Prozent mehr Fahrgäste sind unterwegs - und es gibt weniger Schwarzfahrer.

Opposition wirft Söder Vertuschung vor Die Staatsregierung soll bereits 2020 gewusst haben, dass der Bau der zweiten S-Bahn-Stammstrecke in München sich verzögern, die Kosten explodieren würden. Die Opposition fordert einen Untersuchungsausschuss.

Wie Politik und Bahn das Vertrauen der Bürger verspielen München zeigt wieder einmal, was bei Großprojekten in diesem Land falschläuft. Die Politik sieht hilflos dabei zu, wie die Kosten explodieren, die Deutsche Bahn verbockt Pläne. So gelingt die Verkehrswende nie. Ein Kommentar von Heiner Effern (SZ Plus).

"Bruchbude" für 650 000 Euro Ende Juli soll im Prozess um das Uhrmacherhäusl das Urteil fallen, doch das scheint nun fraglich. Die Verteidiger beantragen die Vernehmung weiterer Zeugen. Der ursprüngliche Eigentümer des Hauses zeigt sich davon überzeugt, dass das Anwesen nicht sanierungsfähig gewesen wäre.

31-Jähriger verletzt in S-Bahn-Tunnel gefunden Ein Fahrer entdeckt den Mann und schlägt Alarm. Von einem Zug ist der Verletzte aber offenbar nicht angefahren worden.

Erneuter Überfall auf Wettbüro - Täter flüchtet mit Beute In Fürstenried ist ein Wettbüro ausgeraubt worden. Der Täter flüchtete mit einem Geldbetrag in vierstelliger Höhe. Die Polizei prüft Zusammenhänge mit ähnlichen Fällen.

Versuchter Totschlag: Verdächtiger in Frankfurt verhaftet Zügiger Erfolg für die Zielfahnder der Münchner Polizei: Rund 24 Stunden nach einem versuchten Totschlag in Freimann wurde der flüchtige Verdächtige festgenommen - am Mainufer.

