Von Sabine Leucht

Was für ein hinreißendes Bild: Schwarze, weiße und graue Bälle aller Schattierungen und Größen fluten die Bühne im Augsburger Martini-Park. Tänzer teilen die Flut und lassen einzelne Bälle davonspritzen. Das macht optisch was her und ist doch mehr: Eine Allegorie des Verhältnisses von Mensch und Welt: Eintauchen ins Element, sich daran freuen - und gegebenenfalls Widerstand leisten, und sei er auch noch so kläglich.