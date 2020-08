Bei Raubüberfällen im Münchner Norden haben Unbekannte am Wochenende eine Handtasche sowie ein Mobiltelefon erbeutet. In der Nacht auf Sonntag lauerten zwei Männer einer 20-jährigen Münchnerin in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Neuherbergstraße auf. Die Frau war gegen 3.20 Uhr nach Hause gekommen, als die Täter ihre Handtasche verlangten. Zunächst weigerte sich die Frau, woraufhin es nach Polizeiangaben zu einem Handgemenge kam. Dabei konnte ihr einer der Täter die Tasche entreißen. Anschließend flüchteten beide zu Fuß. Mit der Tasche selbst dürften die Männer nur wenig Freude haben - es handelte sich lediglich um ein Chanel-Imitat. Darin befanden sich das Portemonnaie der Münchnerin samt Karten und Papieren sowie diverse Kosmetikartikel. Die Polizei fahndet nun nach den etwa 20 bis 25 Jahre alten Tätern. Nur wenige Stunden zuvor war in der Wintersteinstraße am Hasenbergl ein 15-Jähriger von drei Unbekannten überrascht und mit einem Messer bedroht worden. In dem folgenden Gerangel raubte ihm einer der Täter sein Samsung-Smartphone. Auch hier fahndet die Polizei und bittet unter der Nummer 089/2910-0 um Hinweise zu den Tätern. Sie sollen 18 bis Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter groß sein und schwarze, kurze Haare haben.