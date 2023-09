Wie bei so vielen großen afroamerikanischen Stimmen legte auch bei Chanda Rule die Tradition der schwarzen Kirchenchöre das Fundament: In den späten Siebzigerjahren wuchs sie in der Straßenkirche ihrer Großeltern in Chicago auf, schon als Dreijährige sang sie bei den Gospelmessen mit. Später, nach einem Theologiestudium, zog sie nach New York, wurde Mitglied bei den Harlem Gospel Singers, machte sich aber auch im Jazz einen Namen, etwa an der Seite des Saxofon-Stars Donny McCaslin. Die Liebe führte sie 2017 von Harlem nach Wien. In Österreich wurde sie schnell Teil der Musikerfamilie des Posaunisten, Impresarios, Festivalveranstalters ("Inntöne") und Label-Betreibers Paul Zauner. Der gründete für sie die Sweet Emma Band mit Bläsersatz und Orgel, in der Rule ihren Gospel- und Blues-grundierten Jazz virtuos in Szene setzen kann. Was man auch auf dem neuen, zweiten Album "On Time" hören kann, das sie nun in der Unterfahrt präsentiert.

Chanda Rule & The Sweet Emma Band, Di., 19. Sept., 20.30 Uhr, Unterfahrt, Einsteinstr. 42, www.unterfahrt.de