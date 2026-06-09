Es war ein „anarchisch-wildes“ Spiel und es herrschte ein „infernalischer Lärm“ am Abend des 24. Oktober 2023 im Rams Park, dem Stadion von Galatasaray. Das jedenfalls berichtete ein Reporter der SZ über die Partie, die sich der Istanbuler Top-Club damals mit dem FC Bayern um den Einzug in das Champions-League-Achtelfinale lieferte. Auch ein Bayern-Fan aus Nordrhein-Westfalen wird das Match wohl bis heute nicht vergessen haben.

Allerdings nicht wegen der tollen Stimmung im Stadion, sondern weil die Partie für ihn mit jeder Menge Ärger verbunden war. Denn der Fan hatte Karten für das Spiel bei einer Münchner Event-Agentur gekauft, aber nicht bekommen. Daraufhin verklagte er das Unternehmen.

Aufmerksam geworden war der Bayern-Fan aus Nordrhein-Westfalen auf die Event-Agentur auf Social Media, die dort Karten für das Achtelfinal-Hinspiel in Istanbul angeboten hatte – verbunden mit Flug, drei Übernachtungen und Flughafen-Transfers. Über Whatsapp buchte der Mann schließlich für sich, seine Frau und deren Bruder die dreitägige Reise, inklusive Eintrittskarten, Flug und Hotel zum Preis von insgesamt 2270 Euro. Doch die Vorfreude auf den Trip an den Bosporus währte nicht lange.

Denn weder die Tickets für das Spiel noch die für die Flüge kamen bei den drei Bayern-Anhängern an. Angesichts dessen traten sie die Reise nicht an und verlangten ihr Geld zurück. Die Event-Agentur erstattete jedoch nur 600 Euro und verwies darauf, dass die Reise „wie geplant“ hätte stattfinden können. Für den Fan, der die Tickets bestellt hatte, war damit das Maß voll. Er verklagte die Event-Agentur vor einem Zivilgericht am Amtsgericht München mit der Forderung, die noch ausstehenden 1670 Euro zurückzuzahlen.

Das Gericht gab der Klage in vollem Umfang statt. Da die Event-Agentur die „geschuldete Leistung“, also die Reise zu einem Champions-League-Spiel, nicht erbracht habe, habe der Kläger „ohne Fristsetzung“ von dem Vertrag zurücktreten dürfen. Die Einwände der beklagten Event-Agentur seien substanzlos und „teilweise unverständlich“, heißt es im Urteil. Außerdem, so das Gericht, sei nicht nachzuvollziehen, inwieweit die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Agentur dem Anspruch des Klägers entgegenstehen.

Der FC Bayern gewann seinerzeit das Hinspiel gegen Galatasaray, ebenso das Rückspiel. Für den Bayern-Fan aus NRW indes zeichnet sich noch kein endgültiger Sieg ab. Denn das Urteil des Amtsgerichts (Az. 172 C 527/26) ist noch nicht rechtskräftig.